Pedro Acosta vuelve de vacaciones como se fue y enseña los dientes en Austria

Fernando Perals Viernes, 15 de agosto 2025, 17:51 Comenta Compartir

Pedro Acosta tenía ganas de volver a la competición y lo ha demostrado desde el primer día. El piloto de Puerto de Mazarrón comenzó mandando este viernes en la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP. El corredor de KTM fue el más rápido durante todo el día y solo fue superado al final por el extraterrestre Marc Márquez, que superó al Tiburón por dos décimas tras las 27 vueltas completadas en el Red Bull Ring, hogar del equipo naranja del mazarronero. Acosta terminó con el segundo mejor tiempo (1:28.345) y regresa al asfalto tras casi un mes de vacaciones confirmando las grandes sensaciones de su KTM, que continúa mejorando.

En la categoría reina, el murciano Fermín Aldeguer fue el noveno piloto más veloz (1.28.769), por lo que también pasa directo a la Q2 del sábado. El corredor del Gresini Racing parece estar un escalón por debajo de las principales motos en esta vuelta a la competición, pero confía en ir creciendo para pelear por el top 5 en la carrera de mañana.

Quiles, entre los mejores

En Moto3 también hubo presencia murciana entre los cinco pilotos más rápidos de la jornada. Y volvió a ser Máximo Quiles, que se ha empeñado en no separarse lo más mínimos de los grandes favoritos para el Mundial. El 'rookie' fue cuarto este viernes, con un tiempo de 1.40.341 tras 16 vueltas sobre el circuito de Red Bull Ring, a cuatro décimas de Piqueras, el más veloz (1:39.918).

Por su parte, Álvaro Carpe, como suele ser habitual en la sesiones libres, estuvo en los puestos de mitad de tabla. El de El Esparragal fue decimocuarto ayer (1.41.041), en torno a un segundo por detrás de las tres primeras posiciones.