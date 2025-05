Marc Márquez va sobrado en Le Mans

Jesús Gutiérrez Viernes, 9 de mayo 2025, 18:38 Comenta Compartir

Inmejorable estreno en el Gran Premio de Francia de Marc Márquez, que marcó la diferencia desde minuto uno en el histórico trazado de Le Mans. El de Cervera llegaba con el mal sabor de boca del último domingo en Jerez, cuando una inoportuna caída le privó de luchar por la victoria y le arrebató el liderato en favor de su hermano Álex. Nada más poner un pie en el paddock, el mayor de los Márquez hizo autocrítica y reconoció su error. Y en cuanto se puso el mono de trabajo, disipó cualquier duda, si las hubiere. Lideró con superioridad el primer entrenamiento libre de la mañana, logrando su tiempo en el tramo final, con un neumático de 21 vueltas y aventajando en más de medio segundo a su más inmediato seguidor.

Y todavía quedaba lo mejor, en la práctica vespertina, una sesión que dura una hora y cuyos tiempos cuentan, ya que los diez primeros se clasifican directamente para la Q2. Desde los primeros compases, Márquez se puso al frente de la tabla de tiempos trabajando en el ritmo de carrera con goma usada. Y en los últimos quince minutos de entrenamiento, todos los pilotos pasaron por boxes para poner neumático blando y empezar esa particular 'Q0' de los viernes.

En su primer ataque al crono, 1:29.855, ya rebajó el récord absoluto del circuito, que estaba en poder de Jorge Martín desde al año pasado cuando logró la pole en Le Mans. Restaban todavía más de cinco minutos de sesión y un nuevo paso por boxes para todos para poner el segundo juego de neumático blando. Algo que no necesito Marc Márquez, ya que salió con un medio trasero nuevo, que exprimió al máximo y con el que habría acaba octavo.

Viendo los resultados del viernes, parece difícil encontrar un rival al ocho veces campeón del mundo, aunque ese viernes brilló el sol en Le Mans y esto no es tan habitual por estas latitudes. De hecho, se espera que llueva durante el fin de semana, que podría alterar ese statu quo que ha impuesto Márquez de partida, aunque al leridano tampoco le preocupaba mucho el cambio de condiciones: «Evidentemente cuando vas bien en seco prefieres que sea en seco, pero en agua también me he encontrado bien y si llueve será para todos. No hay que darle más vueltas».

Qartararo despierta la ilusión gala

Fabio Quartararo ya había sorprendido en Jerez con la pole del sábado y la segunda posición del domingo, y volvió a insertar su Yamaha entre el batallón rojo de Ducati con una meritoria segunda posición este viernes. Motivadísimo por correr en casa, el campeón francés hizo una vuelta casi perfecta en el tramo final para acabar a 177 milésimas del registro de Márquez y superar por siete, el tiempo de Pecco Bagnaia, que acabó tercero este viernes.

«Para mí el principal rival este fin de semana va a ser Pecco», analizaba Marc Márquez tras concluir la primera jornada de entrenamientos. «Cuando ya hace un buen viernes quiere decir que estará ahí. Luego Quartararo, que está en Francia y que puede arriesgar porque no tiene nada que perder. También he visto fuerte a Viñales con neumático usado y luego Álex, que es el líder del Mundial y por mucho que se vea sufrir va a estar ahí», aseguró Marc. Y es que el pequeño de los Márquez firmó un inicio discreto, quinto, por detrás de su compañero de equipo y rookie, Fermín Aldeguer.

Otra Yamaha se coló en la sexta posición, la del australiano Jack Miller, que superaba a las KTM de Pedro Acosta y Maverick Viñales. Buen inicio para el murciano, en su primera toma de contacto tras operarse de síndrome compartimental en el antebrazo derecho. Y muy sólido continúa el catalán, que se sobrepuso a una caída en los instantes finales de la práctica, pero que había mostrado un gran ritmo toda la jornada. Cerraron el 'top 10' los italianos Franco Morbidelli y Marco Bezzecchi, que situó a la única Aprilia en esa Q2 del sábado. Esta vez no hubo ninguna Honda entre los mejores y también tendrán que pasar por la repesca de la Q1 los españoles, Joan Mir (14º), Raúl Fernández (15º) y Álex Rins (17º).

En las categorías menores, Manu González hizo de Marc Márquez en Moto2, liderando con autoridad ambas sesiones y aventajando en 335 milésimas al brasileño Diogo Moreira, segundo en la práctica, con una discreta actuación de Arón Canet, 12º. Y en Moto3, el mejor tiempo del día fue para el sevillano David Muñoz, con Ángel Piqueras cuarto y el líder de la categoría pequeña, José Antonio Rueda, noveno.