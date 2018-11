Moto GP Marc Márquez: «Tenía que aprovechar uno de mis puntos fuertes: adaptarme rápido a las condiciones» Marc Márquez. / Fazry Ismail (EFE) El ya campeón del mundo logra la pole en Sepang pero saldrá en el séptimo puesto tras una sanción BORJA GONZÁLEZ Sepang (Malasia) Sábado, 3 noviembre 2018, 15:58

«Veremos si Dirección de Carrera dice algo, pero si me dicen algo tendrán que hacerlo también a los otros», había dicho Marc Márquez antes de conocer la sanción de seis puestos que le va a colocar mañana en el séptimo puesto de la parrilla de salida de MotoGP, por detrás de Andrea Dovizioso, cuarto, pero por delante de Maverick Viñales, undécimo, los dos pilotos señalados como sus rivales si la carrera termina siendo en seco. En cualquier caso, el campeón del mundo superó con facilidad al resto de la parrilla para sumar su séptima pole en este curso, la 80 en su carrera mundialista.

- Pregunta: Pole en Malasia. ¿Cuánto hacía que no lo conseguía?

- Respuesta: Desde 2014. Imagínate...

- Y ochenta lleva nada más...

- (Sonrisas) Me lo han dicho, que llevo ochenta poles, pero lástima que ha sido en agua porque en seco también me veía con posibilidades de conseguirla. Pero cuando he visto que era en agua he pensado que tenía que aprovechar uno de mis puntos fuertes, que es adaptarme rápido a las condiciones. También he encontrado rápido el límite en la curva cuatro, y eso que no iba tirando… Pero es importante saber por qué no me he caído, aunque parece que mañana la carrera será en seco porque han adelantado dos horas la carrera y eso hará que la probabilidad de que sea en seco sea mucho mayor. Pero en Malasia nunca se sabe y tenemos que estar preparados para todo.

- ¿Cómo cree que puede ser la carrera si es en seco?

- En seco me siento bien, ayer decía que me sentía muy lejos y hoy me siento bien, ya que hemos mejorado en todos los aspectos, set up, pilotaje y también en la electrónica, y eso ha hecho que poco a poco fuésemos mejor y mejor. En el FP3 me he encontrado bien y quería confirmarlo en el FP4 y lo hemos hecho, incluso hemos dado un pasito más que ha sido importante. En seco, mirando los papeles, me encuentro igual que los dos mejores, que son Dovizioso y Viñales, lo que pasa es que aquí cada vez que sales a pista cambia el feeling con la moto y es ahí en donde tenemos que entender dónde estamos en carrera si es en seco. Y para nada descarto a Rossi o a Zarco.

- ¿Está de acuerdo con el adelanto horario? Al parecer los pilotos lo pidieron ayer en la Comisión de Seguridad, ¿no?

- Sí, justo estábamos en la Comisión de Seguridad y empezó a llover a tope y esto lo comentamos, que por qué no adelantarla; pero se quedó un poco en el aire. Pero hoy se ha visto que el problema es que cuando llueve, llueve mucho. Dos horas antes hay menos posibilidades de que llueva y entonces hay más tiempo para ir retrasando, si no nos tocará quedarnos el lunes y la verdad es que después de tres semanas todo el mundo tiene ganas de llegar a casa.

- ¿La necesidad de puntuar para el campeonato de constructores le puede afectar en carrera?

- No, porque afronto la carrera como las otras; Malasia es un circuito de estos que me cuesta, en el que nunca he conseguido grandes resultados, de los que sufro y por eso mi objetivo es intentar estar en el podio si todo me cuadra y puedo luchar por la victoria como en otros circuitos que me costaba, lo intentaré. Pero el objetivo es ese, en los circuitos en los que sufro intentar estar en el podio, que es para lo que hemos trabajado el fin de semana y luego ya veremos durante la carrera.

- ¿Hacía tiempo que no coincidía con su hermano en rueda de prensa, no?

- Sí, sí. Contento de que mi hermano se vaya encontrando porque hubo tres o cuatro carreras en las que cometió errores, que le tocaron y se cayó y no salía de una y se metía en otra, y por eso el objetivo de estas cuatro últimas carreras antes de salir de casa es que volviese a encontrar el nivel, y lo está encontrando. Tiene ritmo en entrenamientos, que es lo importante, y en carrera pues lógicamente cuando pierdes la confianza tienes que ir recuperándola y así preparar bien el 2019.

- ¿Qué ha sucedido con Iannone?

- En MotoGP el asunto está en que se va muy rápido y no sé si Iannone venía rápido o no, no sé cómo venía, pero sí que es verdad que le he estorbado un poco en el ángulo; me he intentado apartar porque he pensado que sólo venía Rins ya que me he girado y he visto sólo una Suzuki, pero en el FP4 ha pasado algo muy similar con Valentino; yo venía rápido, él salía de box, no me ha visto y ahí sí que ha sido un punto muy peligroso porque venía muy rápido y he pensado que frenaría. Me ha pedido disculpas, yo se las he pedido a Iannone y en MotoGP yo creo que todo el mundo es realista y nadie quiere estorbar a nadie, no es como en Moto3 y Moto2 que a veces van buscando moscas por en medio del circuito así que bueno...