Pedro Acosta, durante el último Gran Premio de la temporada en República Checa. @37_PEDROACOSTA
Motociclismo

Fin de las vacaciones; es hora de volver a correr sobre el asfalto

Arranca la segunda parte del Mundial para Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Álvaro Carpe y Máximo Quiles, que vuelven a competir en el Gran Premio de Austria

Fernando Perals

Fernando Perals

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:53

Se acabaron las vacaciones. Es hora de volver al tajo. Los cuatro pilotos de motociclismo de la Región de Murcia regresan a la competición hoy ... en el Gran Premio de Austria. Tras casi un mes de descanso y recargar pilas, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Máximo Quiles y Álvaro Carpe tienen que volver a ponerse el mono de trabajo en el Red Bull Ring. Arranca la segunda mitad del Mundial con diferentes, pero todas ambiciosas, aspiraciones para los murcianos.

