Fin de las vacaciones; es hora de volver a correr sobre el asfalto

Se acabaron las vacaciones. Es hora de volver al tajo. Los cuatro pilotos de motociclismo de la Región de Murcia regresan a la competición hoy ... en el Gran Premio de Austria. Tras casi un mes de descanso y recargar pilas, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Máximo Quiles y Álvaro Carpe tienen que volver a ponerse el mono de trabajo en el Red Bull Ring. Arranca la segunda mitad del Mundial con diferentes, pero todas ambiciosas, aspiraciones para los murcianos.

Los principales espadas del Campeonato del Mundo con mayor acento murciano, el mazarronero Pedro Acosta y el añorejo Fermín Aldeguer, llegan a la segunda parte del Mundial con diferentes sensaciones. El Tiburón, en pleno crecimiento tras las tímidas mejoras de la KTM, quiere volver a competir con los mejores pilotos de la parrilla: Marc Márquez, su hermano Álex, Pecco Bagnaia y compañía. Tras confirmar que la tristeza del inicio de temporada es pasado, que está completemanete comprometido con la causa de la fábrica austriaca, el pupilo de Albert Valera quiere alargar su mejor momento del año, ese en el que estaba inmerso justo antes del parón. Tercero en el Gran Premio de la República Checa, donde probó el podio por primera vez esta temporada, el Tiburón buscará que las vacaciones sean un punto y seguido y no un punto y aparte.

Por su parte, Aldeguer intentará todo lo contrario. El piloto del equipo Gresini Racing llega a la segunda mitad del campeonato con la rabia y el mal sabor de boca que le dejaron las últimas citas del Mundial, en el que participó tocado por una operación en el antebrazo derecho y otra intervención en la mano. Su último resultado fue un undécimo puesto en el Tissot Grand Prix, donde se quitó el casco con sensaciones encontradas antes de emprender casi un mes de descanso, merecido y obligado.

A él, a diferencia de Acosta, le llegó el descanso en el mejor momento de la temporada. Su primer año en el Mundial está siendo brillante, con podios en carreras al sprint y en la citas del domingo. Quería ser el mejor 'rookie' del año y va camino de ello. Austria es la primera oportunidad para volver a acercarse al podio y, quién sabe, batirse en un bonito duelo con su paisano Pedro Acosta.

Los debutantes rebeldes

Demasiado largas se han debido hacer las vacaciones para los murcianos de Moto3. Un poco más para el piloto del Aspar Team. El Mundial pulsó el 'pause' en el mejor momento de Máximo Quiles, que se subió al podio en cinco de las últimas seis carreras y en su primer año, tras perderse las dos primeras pruebas por no haber cumplido ni siquiera los 17 años, se ha conseguido colocar cuarto en la clasificación general.

Justo detrás de Álvaro Carpe. El piloto del equipo Red Bull KTM Ajo es una de las grandes revelaciones de la parrilla esta temporada y afronta un fin de semana ilusionante. Sobre todo porque aterriza en una pista en la que ha logrado ganar hasta en tres ocasiones, todas en competiciones distintas al Campeonato del Mundo. «Red Bull Ring es uno de mis circuitos favoritos y la casa del equipo. Es una prueba muy importante para mí. Llego en buena forma, descansado y preparado al 100%. Creo que va a ser un fin de semana extraordinario para nosotros», reconoció el de El Esparragal.