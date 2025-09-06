Un error de Álex regala la victoria al sprint a Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Barcelona Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:10 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

Ni era el más rápido, ni era el favorito, pero cuando un deportista como Marc Márquez está en estado de gracia, no hay quien le pare. Solo así se explica una racha de victorias consecutivas nunca vista antes en el campeonato. La última vez que no estuvo en lo más alto del podio fue en el mes de mayo, en el circuito de Silverstone. Desde entonces, enlaza quince triunfos seguidos entre sprint y carreras, en circuitos favorables y en otros que históricamente no se le habían dado también, como este trazado de Montmeló.

El rival a batir este sábado era un Márquez, pero no Marc sino Álex, que ya había conseguido una pole de récord por la mañana y que desde esa primera posición en la parrilla hizo una salida impecable y mantuvo la primera posición en la primera frenada. Mientras el 'poleman' tenía un inicio de carrera plácido, por detrás se desataba una batalla por la segunda posición entre Marc, Quartararo y Acosta que regaló a los aficionados dos vueltas mágicas. Esa pelea permitió una escapada mucho más relajada de líder de la carrera, que en apenas dos giros ya tenía medio segundo con sus perseguidores.

Cuando Marc Márquez se situó en la segunda posición tras un doble adelantamiento en la frenada de la curva uno, trató de buscar la rueda de su hermano, e incluso llegó a recortarle una décima en su persecución. Pero Álex tenía alguna décima extra y fue abriendo cada vez más hueco hasta que en la séptima vuelta la ventaja se fue a más de un segundo. Ahí se dio por vencido Marc y esa fue la perdición de su hermano. En la octava vuelta la diferencia ya iba por el segundo y medio, y en la novena llegó el drama, con una dolorosa caída en la curva diez, justo delante de la grada donde se agolpan los fans de los hermanos Márquez.

«He perdido un momento la concentración, me he relajado un pelín ya que quería acabar esa vuelta para bajar el ritmo, porque he visto que Marc empezaba a sufrir y he cometido ese error. Ha sido un golpe de realidad, de llevar todo fin de semana siendo muy rápido, de ir con mucha confianza y de alguna manera te sientes como intratable que no ves el riesgo. Te sientes encima de la moto como si no te pudieras caer nunca y eso es lo que ha sido un golpe de realidad. Pero mejor hoy que mañana», reconocía el pequeño de los Márquez, que tiene el reto de retrasar lo máximo posible el título de su hermano y con este cero se va hasta los 187 puntos de desventaja. Si el domingo no recupera al menos dos puntos, Marc tendrá su primera bola de campeonato el próximo fin de semana en el circuito de Misano.

Celebración agridulce

Marc Márquez vio como su hermano se iba al suelo y él heredaba una primera posición que parecía fuera de su alcance unos instantes antes. Pero todo se pudo ir al traste para él también, porque solo unos instantes después estuvo a punto de irse al suelo y llegó a arrastrar el codo por el asfalto. Esa relajación de la que hablaba Álex, también estuvo cerca de costarle la carrera a Marc. «Una victoria que me deja el sabor más agridulce. Hoy sólo podía ganar si Álex fallaba porque era más rápido que todos. Había volado por la mañana en la calificación y también estaba volando en el sprint, y ya me había rendido, pero mañana tendrá otra oportunidad para sacarse esa espinita», comentaba el mayor de los Márquez.

La victoria de Márquez llegó con premio para Ducati, que aseguró por sexta temporada consecutiva el título de constructores. Fabio Quartararo sumó una meritoria segunda posición, mientras que Fabio Di Giannantonio se encontró con un podio inesperado. Y la cuarta posición se la disputaron entre tres KTM, tras una pelea fratricida en la que se impuso Pedro Acosta a Enea Bastianini y a Brad Binder. Las nueve posiciones de podio las completaron Johann Zarco, Luca Marini y Ai Ogura. Y otro sábado para olvidar de Pecco Bagnaia, que concluyó 14º a más de 14 segundos de su compañero de equipo.

Sábado de calificaciones en las categorías pequeñas y de primeras veces. Ya que el piloto de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) David Almansa logró la primera pole mundialista manchega de la historia. Le acompañará en primera fila el australiano Kelso y Ángel Piqueras, mientras que el líder de Moto3, José Antonio Rueda, partirá séptimo y arrastra una sanción de vuelta larga que deberá cumplir en carrera. Mientras que en Moto2, el rookie en la categoría intermedia, Dani Holgado, se hizo con la pole, con el británico Dixon y el neerlandés Veijer en la primera línea. Mientras que Arón Canet lo hará desde la tercera (9º) y el líder Manu González desde la cuarta (12º).