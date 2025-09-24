Ricardo Mayor cumple el sueño de su vida debutando con España

Ricardo Mayor Gonzálvez, debutante esta semana en Navarra con la selección española absoluta de fútbol sala, aseguró a su regreso a Murcia para reincorporarse a ... los entrenamientos de ElPozo que se siente «orgulloso» por conseguir «algo único y especial». El cierre de Librilla, de 25 años, pasó por todas las categorías inferiores de la selección, desde la sub-16 a la sub-21, y llevaba varias temporadas tocando a la puerta de la absoluta. Y por fin le ha llegado esa oportunidad.

El jugador de ElPozo participó con España en dos amistosos ante Armenia con victorias por 6-2 en Pamplona y 8-1 en Tudela en su preparación para el Europeo de 2026. Esa internacionalidad absoluta es un premio para Ricardo Mayor, quien llegó a la cantera de ElPozo en 2013 procedente del Futsal Librilla y luego, tras estar cedido en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, regresó para jugar en la primera plantilla de ElPozo en 2022.

Con la selección debutó en la categoría sub-16 y fue campeón de Europa sub-19 en 2018. «Llegar a debutar con la absoluta es un orgullo porque representa el trabajo de todos estos años, el esfuerzo y el sacrificio que hice para que esos sueños se fueran cumpliendo y hasta día de hoy me ha salido bien», señaló el jugador de Librilla, que tiene muchas opciones de estar en la convocatoria definitiva de Jesús Velasco para el Europeo que se disputará del 21 de enero al 7 de febrero de 2026 en Letonia y Lituania.

«Ir a la selección es difícil, algo único y especial. Lo sientes como un premio, el de representar a tu país y el reconocimiento a tu trabajo. Es un sentimiento de felicidad y de orgullo», comentó un Ricardo que ya esté pensando en el partido de este sábado en la cancha del Industrias Santa Coloma. «A ellos les gustan los partidos movidos y de correcalles», recordó.