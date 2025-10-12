Francisco Díaz y Marta Esteban se coronan en la IV Siyasa Gran Trail del Valle de Ricote

Bea Román y Juan Pérez, líderes de la Diamond Trail FAMU tras la disputa de las dos primeras carreas, ayer, en lo alto del podio en el campo de fútbol de La Era, en Cieza.

JESÚS YELO Domingo, 12 de octubre 2025, 20:03

Más de 700 corredores procedentes de distintos rincones del país participaron este sábado en la IV Siyasa Gran Trail, que estuvo organizada por Demonio SGT con Juanma Abellán como máximo responsable, y la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, en colaboración con los Ayuntamientos de Abarán, Blanca, Cieza, Ojos, Ricote y Ulea, localidades por las que discurrió la carrera en la que se coronaron Francisco Díaz, en categoría masculina, y Marta Esteban en femenina.

El unionense Francisco Díaz, del Club Alumbres Sport, se proclamó campeón masculino en 65 kilómetros con un tiempo de 6:35.44, seguido de Sergio Martín, con un registro de 7:17.31, y de Francisco Florenciano, del PBF Endurance (Cehegín) (7:35.07). Y en la disciplina femenina, Marta Esteban Poveda fue la primera en llegar con un tiempo de 8:43.30, seguida de María Canóvas (Alhama Coyom), con 9:00.43, y Ester Sánchez, del Cuatro Cantos (Cartagena) con 9:13.40.

Ulea fue el municipio más madrugador de la cita deportiva. Desde La Casa del Cura, a las seis de la mañana, tomaron la salida más de 40 corredores que recorrieron 65 kilómetros con 3.100 metros de desnivel positivo. Después, a las ocho de la mañana y desde la iglesia de San Sebastián de Ricote, lo hicieron casi 60 corredores en la maratón de 42 kilómetros y con un desnivel de 2.300 metros. Y la plaza de toros de Abarán fue el punto de salida de tres pruebas con un total de 500 corredores, entre ellas la media maratón de 25 kilómetros y la Promo de 15 kilómetros. Hubo también categorías sub-16, sub-18 y sub-20, chupetines, prebenjamines, alevines y cadetes.

En la maratón de 42 kilómetros, el vencedor fue Juan Miguel Cervantes (Mudos Trail Cartagena) con 3:46.33, y en categoría femenina, Ana Isabel Canovas (Nogalte Hogar Puerto Lumbreras) con un tiempo de 4:30.12. En la media maratón de 25 kilómetros, el campeón masculino fue Juan Miguel Conesa, del CD Manzanicos (Cartagena) (2:13.59), y, en femenino, Ana Isabel Fernández, del Rajaos Runnners, de Alcantarilla, (2:46.57). Y en la Promo de 15 kilómetros, Samuel Rodríguez, de ADA Abarán, con un tiempo de 1:04.14, y Blanca Collado (1:27.57) fueron los ganadores. La IV Siyasa Gran Trail homenajeó al entrenador ciezano José Antonio Carrillo, que fue el encargado de dar la salida a varias pruebas.

