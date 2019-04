«A los 45 años, la competición se ha terminado para mí» Meca, este sábado, en el balneario Leana de Fortuna. / Vicente Vicéns / AGM «Soy arquitecto y ejerzo como tal», asegura David Meca, excampeón del mundo en aguas abiertas, que pasa unos días en el balneario Leana de Fortuna JUAN A. CALVO FORTUNA Domingo, 28 abril 2019, 11:25

A sus 45 años casi recién cumplidos (Sabadell, 1974), David Meca sigue siendo toda una leyenda de la natación. Según la FINA (Federación Internacional de Natación), «el mejor nadador de la historia». Y es que ha sido campeón del mundo de aguas abiertas hasta en 28 ocasiones. Además, ha sido capaz de cruzar a nado el estrecho de Gibraltar y de unir la Península con las Baleares (Jávea-Ibiza, casi 130km nadando ininterrumpidamente, más de 27 horas), entre otros logros a lo largo de su carrera. Habitual visitante en otros tiempos de las costas murcianas (Mar Menor, Los Nietos y Cabo de Palos) donde tiene numerosos y grandes amigos, ha recuperado ahora todas esas sensaciones con una visita al balneario de Leana (Fortuna), donde pasa unos días de descanso.

-No conocía el balneario y me ha encantado. Es espectacular y muy bonito. Me habían hablado de él, pero no me figuraba que fuera tan bonito. Hay una zona denominada La Playa que me encanta y en la que puedes pasar horas y horas sin darte cuenta. Además, como arquitecto que soy, me encantan la construcción y la distribución. Es una gozada poder pasar aquí dos días de descanso. Un huésped del balneario me ha dicho una frase muy bonita que merece la pena repetirse: 'Después de tantas millas nadadas, ha encontrado el agua perfecta'. Y es completamente verdad.

-¿A qué se dedica ahora?

- Primordialmente, a mi empresa de construcción en Madrid. Soy arquitecto y ejerzo como tal. Y también doy charlas de motivación personal y sigo entrenando, aunque a un ritmo más pausado.

- Y la natación, ¿está olvidada?

-Digamos que está aparcada. Sigo entrenando por si algún día se me ocurre volver, pero desde luego no en plan competicional ni en primera fila, como hacía antes. Sería ocasionalmente en algún proyecto bonito o solidario. A mis 45 años, la competición se ha terminado.

[Aunque últimamente ha venido poco por Murcia, David Meca promete que ahora, después de haber descubierto el balneario, puede que eso cambie].

-Vendré más a menudo. Además, parte del equipo con el que siempre he trabajado es murciano y ellos son los primeros que me animan a venir más a menudo y recordar viejos tiempos en el Mar Menor.

Así es David Meca, un nadador de categoría y fama mundial que puede hablar con pleno conocimiento de la motivación personal porque, como él mismo recuerda, «yo no he jugado nunca al fútbol en el colegio porque desde pequeño usé zapatos ortopédicos y al principio nadaba con las rodillas atadas con una cuerda».