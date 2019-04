FÚTBOL FEMENINO El Alhama, a resistir Las jugadoras del Alhama celebran su clasificación para el 'playoff' de ascenso, el domingo pasado. / AF Las de Randri parten con el objetivo de llevar «viva» la eliminatoria a La Coruña FRANCISCO J. MOYA Domingo, 28 abril 2019, 11:31

Alhama se viste este domingo de gala para recibir al Deportivo Abanca en la ida de los cuartos de final de la promoción de ascenso a Liga Iberdrola. El Complejo Guadalentín, que se llenará para la ocasión, vivirá un partido para la historia del deporte local, que nunca antes voló tan alto. No obstante, las de Randri García no se conforman con haber llegado hasta aquí. Quieren seguir dando guerra, aunque son perfectamente conscientes de la dificultad del envite, ya que el conjunto coruñés llega a esta cita imbatido, con una marca impresionante en Liga de 25 victorias y 1 empate. Ha salido a casi seis goles por partido en esta temporada. Es un equipo de superior categoría.

«En nuestro campo no hemos perdido en todo el año. Siempre hemos marcado jugando como locales y nos sentimos fuertes delante de nuestra afición. Todo lo que sea no perder será un buen resultado para nosotros. El objetivo es competir como lo hemos hecho contra Villarreal, Levante y Valencia y llevar viva la eliminatoria al partido de vuelta», cuenta el técnico del Alhama, que no tiene bajas. Marina Martí y Carmen Fresneda, sus dos jugadoras de banda, llegan en un momento de juego muy dulce a este 'playoff'.

En el Deportivo destacan la venezolano Gaby García, quien ha hecho 30 goles; Peke, autora de 26 tantos en la Liga; y Alba Merino, que ha anotado 17. El toque exótico lo pone la centrocampista japonesa Maya Yamamoto. La máxima goleadora de las alhameñas en la fase regular ha sido la murciana Helena Torres, 'pichichi' del grupo 7 con 22 dianas. Es, sin duda, la futbolista más importante del conjunto que entrena Randri García.

El ambientazo está asegurado y el club alhameño aclaró este sábado a través de su cuenta de Twitter que «tras los rumores en redes sociales durante el día de hoy, en el que se decía que no quedaban entradas para mañana, queremos dejar claro que es totalmente falsa esa información. Ppuedes adquirir las entradas a la entrada al campo».