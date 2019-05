Adiós al sueño del Alhama Féminas Las jugadoras del Alhama agradecen a sus aficionados el apoyo ayer en La Coruña. / alhama féminas LV Lunes, 6 mayo 2019, 09:42

No pudo ser. El Alhama Féminas no logró romper los pronósticos ayer en Abegondo, donde el Dépor, un equipo profesional de fútbol femenino, goleó a las de Randri (5-1), lo que, unido al 0-1 en la ida, supuso la despedida del 'playoff' a la Liga Iberdrola de las alhameñas, derrota que no empaña una temporada espectacular, en la que han logrado el ascenso a la recién creada Primera B y han conseguido ilusionar a todo un pueblo como Alhama.

Al contrario de lo sucedido en el encuentro de ida, esta vez los dos conjuntos salieron a por todas y el Alhama jugó sus mejores minutos al inicio, pero la pegada de las deportivistas acabó imponiéndose. El único gol del Alhama lo logró en la segunda mitad Marina Marí. El partido se jugó en la Ciudad Deportiva de Abegondo, con 3.000 espectadores que abarrotaron las gradas para un encuentro en el que no había entradas desde el viernes.

Automovilismo

Pañella, Hernández y Ruiz triunfan en Mazarrón

La Subida Playas de Mazarrón, segunda prueba del Campeonato de la Región de Montaña, coronó a Sergi Pañella, que logró la victoria absoluta por segunda temporada consecutiva, en esta ocasión a los mandos del BRC BR53 oficial del equipo asturiano. Entre los turismos, la victoria fue para el murciano Francis Hernández, que se impuso en el debut en la Región de su nuevo Ginetta G55 GT3. En el Open Car-Cross Montaña triunfó José Antonio Ruiz, quien fue el más rápido por segunda prueba consecutiva y se afianza como sólido líder. La siguiente prueba del certamen se celebrará el 2 de junio en Moratalla. ::

Balonmano

El CB San Lorenzo logra la permanencia en Primera

El Club Balonmano San Lorenzo ha logrado la ansiada permanencia en Primera Nacional, la categoría de bronce del balonmano español. Para ello ha tenido que esperar a la última jornada de competición, una tarde de transistores. Además de su partido en Elda, estaba pendiente de los partidos de Elche y en Alicante, donde jugaban sus rivales directos.

El equipo de Carlos Andújar se midió al Balonmano Elda, líder de la Liga. El equipo murciano cayó 37-27, pero la permanencia se jugaba en otros dos pabellones. El CB San Lorenzo necesitaba una derrota del Alcasser ante el Alicante, resultado desequilibrado desde el inicio y que acabó con 33-18. Pero lo más complicado era esperar que el Petrer puntuara en su visita a Elche, cosa que logró a falta de pocos minutos para finalizar el encuentro. Con esos resultados el equipo de Puente Tocinos logró escalar una plaza y abandonar la zona de descenso en el último día de competición.

Pesca

Todonautic-Nilo, campeón de España

El equipo Todonauic-Nilo se ha proclamado en Mallorca campeón de España de pesca en la modalidad de embarcación fondeada por equipos. Formado por José Pascual Valenzuela (Abarán), Víctor Navarro (Fuente Álamo), Lorenzo Melgarejo y Eduardo Melgarejo (Torrevieja), David OItra (Redován) e Ignacio Vergel (Guardamar), consiguió una rotunda victoria haciendo dos primeros puestos en las dos mangas de las que constaba el campeonato. El equipo estuvo capitaneado por David Manuel Campos. ::

Natación adaptada

Cuatro medallas para Eduardo Sánchez

El nadador abaranero Eduardo Sánchez ha logrado cuatro medallas en los Campeonatos de España Universitarios de natación adaptada celebrados en Castellón, tres de ellas de plata (100 metros espalda, 50 espalda y 50 estilo libre) y una medalla de bronce en 100 metros estilo libre. El murciano ha participado junto con otros cinco chicos y una chica que han competido por la Universidad de Murcia. En estos campeonatos han tomado parte unos trescientos jóvenes de cincuenta y siete universidades de toda España. ::