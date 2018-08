Vela El 'Pez de Abril' conquista Palma El equipo del 'Pez de Abril' celebra su triunfo. / María Muiña José María Meseguer y su equipo ganan en swan 42: «Es un triunfo especial» LA VERDAD Palma Sábado, 4 agosto 2018, 20:31

La Copa del Rey Mapfre de vela coronó este sábado al barco 'Pez de Abril', de José María Meseguer y navegado por el Club Náutico Portmán, en la clase swan 42. Fue tras una última jornada apasionante, en la que todo estaba por decidir y en la que los chicos de Meseguer tenían muchas cosas que decir.

Y así fue. El 'Pez de Abril' marcó una sexta y última jornada brillante con dos pruebas muy serías en las que no quería dejar nada al azar. La suerte, otro elemento clave, estuvo del lado de los portmaneros, ya que los parciales de sus directos rivales no fueron positivos para ellos, pero sí para el 'Pez de Abril', que en la primera prueba firmaba un segundo puesto que le daba alas hacía el título. En la segunda prueba, con media Copa en el bolsillo, los de Meseguer salieron a por todas y, con una buena regata a todos los niveles, se despidieron de la bahía de Palma con un triunfo parcial, el tercero en su cuenta particular.

Los resultados, tras 6 jornadas de competición y 11 pruebas, dejaban al barco de Portmán en la primera plaza de la general swan 42 con 26 puntos, mientras que el segundo, el 'Selene', concluía con 27 y el 'Natalia' lo hacía en la tercera plaza con 28. Unos números que dejan claro el nivel de igualdad de esta flota que ha navegado en tiempo real.

José María Meseguer explicó que «es un triunfo muy especial con la remontada en la última jornada». Meseguer añadió que «nos ha salido todo. Ha sido un día redondo. El año que viene intentaremos repetir».

El 'Carmen-Elite Sails', de José Coello, del Real Club de Regatas de Cartagena, volvió a pisar el cajón en Palma por tercera vez en la clase ORC 2. El sábado volvió a mantener su nivel bajo unas condiciones de poco viento que retrasaron la salida poco más de hora y media sobre el horario previsto. Después de una remontada y de trabajar para lograr un buen parcial, el cartagenero debía conformarse con el 4º puesto. Ese resultado, unido a los obtenidos por la flota de la parte de arriba, le cerraban las puertas al cartagenero para estar entre los dos primeros. El 'Carmen' se despide de Palma 3º con 26 puntos, por 17 que ha obtenido el vencedor, el 'Antonio Banderas Design', y 21 del segundo, el 'Red Eléctrica'. El cartagenero repite el puesto de 2017, mientras que en 2016 fue 4º y en 2015 logró ser 2º.

En ORC 3, los cartageneros 'Cañas II', liderado por Rafael de la Hoz, y 'Brex', de Manuel Gambín, se intercambiaron los papeles en esta última jornada, siendo los primeros quienes estuvieron más finos y lograron mejores parciales. En la primera prueba concluyeron sextos y en la otra décimos, mientras que los chicos de Gambín firmaron 14º y 19º. Ello hizo que el 'Cañas II' terminase en el puesto 20º con 140 puntos, seguido del 'Brex' con 1 punto de diferencia.

El 'Maybe', de Eugenio Galdón, concluye la cita en Palma en la última posición en la clase 6 metros en categoría modernos. El sábado volvió a terminar último en la primera prueba y en la segunda fue sexto. El barco del Real Club de Regatas de Cartagena se despide con 47 puntos.

La Copa del Rey ha coronado, además de al 'Pez de Abril' en la clase swan 42, al 'K-Force' en swan 45, al 'Earlybird' en swan 50, al 'Estrella Damm' en ORC 1, al 'Antonio Banderas Design' en ORC 2, al 'L'Immens- Plaza Assesors' en ORC 3, al 'Momo' en la clase IRC 0, al 'Team Beau Geste' en IRC 1, al 'Ineos Team UK' en GC 32, al 'Stig' en melges 40, al 'Bribón' en 6 metros clásicos, al 'Sophie Racing' en 6 metros modernos y al 'Bribón Movistar' en J80.