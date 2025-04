El Jimbee se queda un derbi espectacular

Son necesarios más partidos como el de anoche en este fútbol sala actual, en el que tantas veces el espectáculo queda relegado por el temor ... a equivocarse, los miedos de los entrenadores que todo lo quieren controlar desde su pizarra y la obsesión de los jugadores por mantener el rigor táctico y no meter la pata. Han ido pasando los años y el eterno deporte de moda perdió esa magia que siempre le caracterizó. Anoche en el derbi, con dos entrenadores que ante todo son amigos y que se criaron junto a la vieja escuela, vimos que todavía se puede ver un encuentro eléctrico y divertido en el 40x20. En el intercambio de golpes, el duelo acabó cayendo del lado local, confirmando esa tendencia de los últimos años en los que el Jimbee ha adelantado a ElPozo. Pero la reacción de los murcianos tras el 4-1 y los 18 minutos que estuvieron buscando la remontada en campo ajeno con portero-jugador fueron muy meritorios.

Ha mejorado ElPozo con Josan González y la sensación de las últimas semanas es que tiene más de lo que dicen sus resultados. No está ganando a los de arriba, no está escalando en la clasificación y los puntos que buscaban los charcuteros para asomar la cabeza por la zona alta no llegan. Pero hace cosas muy bien. Otras, no tanto. No es el equipo débil, sin rumbo y muy vulnerable de la etapa de Dani Martínez. Tiene que evitar desconexiones como la sufrida ayer en el inicio del segundo tiempo, eso sí, si quiere tener alguna posibilidad de dar la sorpresa y avanzar rondas en las eliminatorias por el título.

Jimbee Cartagena Chemi, Tomaz, Darío Gil, Motta y Pablo Ramírez -quinteto inicial-. También jugaron Mouhoudine, Waltinho, Mellado, Cortés, Gon Castejón, Osamanmusa, Jesús Izquierdo y Linhares. 4 - 3 ElPozo Murcia Edu Sousa, Felipe Valerio, Marlon, Marcel y Esteban -quinteto inicial-. También jugaron Ricardo Mayor, David Álvarez, Bruno, Ricardinho y César. Goles: 0-1, Marcel (2). 1-1, Motta (3). 2-1, Motta (22). 3-1, Mellado (22). 4-1, Mellado (23). 4-2, Rircardo Mayor (26).4-3, Ricardo Mayor (31).

Árbitros: Botella López y Castillo López. Amarillas a los locales Tomaz y Gon Castejón y a los visitantes Bruno y Ricardo Mayor.

Incidencias: Jornada 27ª de la Primera División de fútbol sala. Palacio de los Deportes de Cartagena. 4.500 espectadores, unos 100 de ellos llegados desde Murcia.

Antes, es verdad, debe sellar su billete para las mismas, puesto que su derrota de anoche en Cartagena le complica el panorama. Si el Jaén vence hoy en Manzanares le adelantará, caerá a la séptima posición y su margen con el noveno será de un solo punto. Quedan tres jornadas, ante el Córdoba, el Burela y Osasuna, y los murcianos ya no pueden fallar más. Por su parte, con los tres puntos sumados en el derbi en un Palacio casi lleno, el Jimbee acaricia ya su clasificación matemática para ese 'playoff' por el título.

Inyección de moral

Los de Duda, además, cogen mucha moral de cara a su histórico asalto al título de la Champions del próximo fin de semana en Le Mans (Francia). El choque de anoche frente a ElPozo fue un buen ensayo para lo que les espera en una final four a la que sus tres rivales llegan muy entonados. El Palma, máximo favorito para revalidar la corona europea, goleó anoche al Barça (5-1) y es el nuevo líder de Primera.

El derbi empezó a todo trapo, con una pérdida de Motta que costó muy cara a los de casa. Felipe Valerio robó la pelota y Marcel fusiló a Chemi. Sin embargo, un minuto después Motta se quitó ese mal sabor de boca on un golazo marca de la casa. Córner ensayado y zurdazo terrible del hispano-italiano. No habíamos llegado al minuto 3 y el derbi se movía a un ritmo frenético. Edu Sousa evitó el segundo del Jimbee, muy enérgico y decidido en sus ataques. Esperaba una oportunidad a la contra ElPozo, que echó de menos a Rafa Santos. No obstante, Esteban y Marcel eran un incordio para Tomaz, Darío Gil, Mellado, Mouhoudine y compañía.

Pasaron los minutos, el 1-1 no se movió y ambos equipos bajaron un poco el ritmo. Se impusieron las defensas en un tramo final del primer tiempo en el que Cortés y Waltinho tuvieron las mejores ocasiones de gol. El arranque del segundo acto fue una pesadilla para los murcianos, que encajaron dos tantos en solo 20 segundos y vieron cómo el derbi se les ponía muy cuesta arriba. Motta hizo el segundo tras destrozar la cadera a Marlon, pero se hizo daño en el golpeo, pidió el cambio y ya veremos cómo se recupera (si es que lo hace) para ir la semana que viene a Francia. El 3-1 llegó tras una enorme jugada entre Tomaz y Darío Gil que Mellado remachó a puerta vacía. Y en pleno derrumbe charcutero, el jugador de Blanca anotó el cuarto tras una exquisita conducción de las suyas.

Quedaban 18 minutos y Josan González tuvo claro que había que intervenir. Y lo hizo sacando portero-jugador y sometiendo durante todo el segundo tiempo a los de Duda. Tan bien intrerpetaron el juego de cinco los visitantes que el único robo y tiro a portería del Jimbee desde entonces llegó a falta de 25 segundos. Ricardo Mayor hizo los dos tantos que dieron esperanza a ElPozo, que con su reacción puso en serios apuros a su eterno rival. Rozó el empate el cuadro murciano, muy serio jugando cinco contra cuatro y generando mucho peligro ante la meta de Chemi. Resistió el Jimbee en un derbi estupendo.