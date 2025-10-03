A por las últimas ocho plazas del Circuito Albatros 2025

LA VERDAD Viernes, 3 de octubre 2025, 09:22 Comenta Compartir

El Circuito Albatros afronta la recta final de sus eventos en 2025 con un doble torneo en el histórico Club Jarama Race de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El sábado 4 y domingo 5 de octubre se celebrarán sus dos últimas pruebas regulares sobre el emblemático diseño madrileño par 72, de Javier Arana. De esta forma la competición con raíces andaluzas sumará hasta quince torneos en un año que arrancó en el Zaudín de Sevilla en marzo. Tras pasar por el Algarve portugués y la Región de Murcia recorrió todas las provincias de Andalucía para volver a traspasar sus fronteras el próximo fin de semana en la capital de España. Allí se darán cita unos 350 golfistas, para el sábado ya se alcanzaron 190 inscripciones, para sumar alrededor de 1.500 participantes en 2025. La competición cuenta con la figura del maestro murciano Pepín Liria como padrino.

Además de promover el deporte y todos los rincones de Andalucía por sus torneos, el Circuito Albatros añade otros valores fundamentales que le dan lustre, como la sostenibilidad, igualdad, inclusión y el respeto. Todo ello dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Una competición con hasta cuatro categorías, con la presencia femenina como reto. Para potenciar aún más la unión del golf a los destinos turísticos, durante la competición y en la posterior entrega de premios se contará con una carpa gastronómica en la que se degustarán productos andaluces como sus aceite, caldos y cervezas Alhambra.

