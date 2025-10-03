La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una jugadora en el 'tee' de salida. LA VERDAD

A por las últimas ocho plazas del Circuito Albatros 2025

El recorrido madrileño Jarama Race dirimirá quiénes son los últimos jugadores que cuentan con plaza en la final

LA VERDAD

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:22

Comenta

El Circuito Albatros afronta la recta final de sus eventos en 2025 con un doble torneo en el histórico Club Jarama Race de San Sebastián de los Reyes (Madrid). El sábado 4 y domingo 5 de octubre se celebrarán sus dos últimas pruebas regulares sobre el emblemático diseño madrileño par 72, de Javier Arana. De esta forma la competición con raíces andaluzas sumará hasta quince torneos en un año que arrancó en el Zaudín de Sevilla en marzo. Tras pasar por el Algarve portugués y la Región de Murcia recorrió todas las provincias de Andalucía para volver a traspasar sus fronteras el próximo fin de semana en la capital de España. Allí se darán cita unos 350 golfistas, para el sábado ya se alcanzaron 190 inscripciones, para sumar alrededor de 1.500 participantes en 2025. La competición cuenta con la figura del maestro murciano Pepín Liria como padrino.

Además de promover el deporte y todos los rincones de Andalucía por sus torneos, el Circuito Albatros añade otros valores fundamentales que le dan lustre, como la sostenibilidad, igualdad, inclusión y el respeto. Todo ello dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Una competición con hasta cuatro categorías, con la presencia femenina como reto. Para potenciar aún más la unión del golf a los destinos turísticos, durante la competición y en la posterior entrega de premios se contará con una carpa gastronómica en la que se degustarán productos andaluces como sus aceite, caldos y cervezas Alhambra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  2. 2 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  3. 3

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  4. 4 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  5. 5 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  6. 6 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  7. 7 Muere un peatón atropellado en Mula
  8. 8

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  9. 9

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  10. 10

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad A por las últimas ocho plazas del Circuito Albatros 2025

A por las últimas ocho plazas del Circuito Albatros 2025