Sofía García, una campeona de la cantera murciana
María Jesús Peñas
Murcia
Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:02
Si la Territorial murciana presta atención a los adultos a través de su activo calendariod de competición, trato preferente tiene con los menores, las ... jóvenes promesas de este deporte.
Una cantera a la que incentivar y motivar a través del Programa Benjamín y Alevín de su Comité Juvenil, al que pertenece la que se ha proclamado este pasado mes de agosto, campeona de España Benjamín de Pitch & Putt.
La jugadora de 9 años de edad, Sofía García Giménez. Una joven golfista del Club de Golf Torre Pacheco, que levantó copa en el torneo celebrado en Barbanza Golf (La Coruña)este agosto, superando a sus rivales con habilidad y contundencia con 118 impactos. «Ha sido un verano intenso –asegura su padre– al sumar su 8º puesto en el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 2025, disputado en Cádiz, en el mes de junio».
