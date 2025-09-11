Sofía García, una campeona de la cantera murciana

Si la Territorial murciana presta atención a los adultos a través de su activo calendariod de competición, trato preferente tiene con los menores, las ... jóvenes promesas de este deporte.

Una cantera a la que incentivar y motivar a través del Programa Benjamín y Alevín de su Comité Juvenil, al que pertenece la que se ha proclamado este pasado mes de agosto, campeona de España Benjamín de Pitch & Putt.

La jugadora de 9 años de edad, Sofía García Giménez. Una joven golfista del Club de Golf Torre Pacheco, que levantó copa en el torneo celebrado en Barbanza Golf (La Coruña)este agosto, superando a sus rivales con habilidad y contundencia con 118 impactos. «Ha sido un verano intenso –asegura su padre– al sumar su 8º puesto en el Campeonato de España Infantil, Alevín y Benjamín 2025, disputado en Cádiz, en el mes de junio».