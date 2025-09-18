La Sella Open, un legado verde para la posteridad

María Jesús Peñas Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:44 Comenta Compartir

El Ladies European Tour (LET) afronta su tramo decisivo de la temporada en La Sella Open (Denia - Alicante) esta semana, con la presencia de las cinco primeras clasificadas de la orden de mérito, lideradas por la inglesa Mimi Rhodes. Shannon Tan, Sara Kousková, Cara Gainer y Casandra Alexander lideran un plantel de 132 jugadoras que disputarán 72 hoyos bajo el formato 'stroke play' en uno de los campos más emblemáticos de la costa mediterránea. Tras las dos primeras rondas (36 hoyos), las 60 mejores profesionales continuarán en la lucha por el título. En 2024 fue la alemana Helen Briem quien se proclamó campeona de esta competición femenina, que se ha consolidado en el calendario del circuito profesional de mujeres, tras firmar una espectacular ronda final de 66 golpes (-6), libre de 'bogeys', que le permitió alcanzar un total de -18 y conquistar su primer título en el Ladies European Tour.

Rhodes, que ya suma tres victorias en el LET esta temporada y viene de brillar con un hoyo en uno en el Women's AIG British Open, vivirá su primera experiencia en La Sella Open con la ilusión de dar continuidad a su gran momento de forma. Sobre su posición en el ranking la inglesa expresó que «la tengo en mente, pero no me estresa demasiado. Me siento bien, la semana pasada estuve trabajando en Inglaterra con mi entrenador de juego corto y me noto muy cómoda, así que afronto con ilusión esta semana»

Rhodes y España

La inglesa subrayó además la conexión personal que le une a esta cita: «Es un torneo muy bonito y los campos se parecen bastante a los del sur. Aunque no sea mi casa, es muy especial poder tener aquí a mi padre; vinimos juntos en coche desde Sotogrande». A sus 24 años, Rhodes mantiene un fuerte vínculo con España, país al que se mudó de niña y con el que reforzó su relación el pasado mes al convertirse en embajadora oficial de Sotogrande.

La checa Sara Kousková también guarda una relación especial con España, país en el que ya ha conquistado dos títulos, incluido el Tenerife Open del pasado mes de mayo, donde superó por un golpe a Helen Briem, campeona de La Sella Open 2024. «Me gusta mucho España; me encanta la comida, el ambiente relajado y el buen clima casi todo el tiempo, y eso me hace sentir feliz en el campo. Solo quiero concentrarme en la mentalidad adecuada, en jugar mi golf sin distraerme demasiado por los resultados o las posiciones».

Carolina López-Chacarra debuta en el LET

Esta semana debuta en el LET la 'amateur' española Carolina López-Chacarra, quien ya brilló en su primera participación en un grande al terminar 36ª en el US Women's Open, siendo una de las pocas 'amateurs' en pasar el corte y disputar las cuatro rondas. Sobre su debut en España, la jugadora de 22 años compartió que «es muy especial para mi. El campo es maravilloso y además tener aquí a mi familia lo hace aún mejor. También hay varias amigas con las que jugué en la universidad y me emociona reencontrarme con ellas y competir juntas».

El talento corre por la familia: su hermano mayor, Eugenio López-Chacarra, también es profesional y, tras su paso por el LIV Tour, volvió al DP World Tour, donde logró su primera victoria en el Hero Indian Open 2025. La joven jugadora llega plenamente concentrada en el campo diseñado por José María Olazábal y en las exigencias que el recorrido plantea. «Es un campo bastante estrecho, así que hay que estar fina desde el 'tee'. Los 'greenes' son pequeños, así que creo que un buen 'ball striking' será clave. Y si entran los 'putts', este campo puede ser muy divertido».

Su estreno en La Sella Open marca un nuevo paso en su prometedora trayectoria y refuerza la apuesta del torneo por impulsar a las jóvenes figuras del golf femenino. Con poco más de 20 años, López-Charraca ya ha demostrado talento y carácter competitivo en escenarios de máxima exigencia, y su presencia en Denia supone un aliciente especial para el público local, que podrá seguir de cerca a una de las grandes esperanzas del golf español.

La Sella Open: Legado vivo del golf femenino

La Sella Open 2025 ha inaugurado una tradición destinada a simbolizar el crecimiento del golf femenino y la huella que dejan sus campeonas. En la ceremonia inaugural, Nuria Iturrioz y Helen Briem, ganadoras de las ediciones 2023 y 2024 respectivamente, acompañadas por la jefa de 'greenkeepers' de La Sella Golf, Jimena Blanco, plantaron las primeras semillas que, al concluir el torneo, se trasladarán al campo, entre los hoyos 10 y 11, para dar vida a un bosque conmemorativo que crecerá año tras año. Cada futura campeona añadirá un árbol con su nombre, dando continuidad a un legado vivo que rendirá homenaje a las jugadoras, a sus historias y a su contribución al desarrollo de La Sella Open y del golf femenino en Europa.

Temas

Golf