Histórica victoria de España ante Escocia

La selección nacional sénior de AESGOLF logró una victoria histórica frente al equipo de Escocia en la II edición del Match-Play Internacional AESGOLF–Scottish Seniors Golf Society, celebrada los días 7 y 8 de octubre en el prestigioso campo de golf El Saler (Valencia), reconocido entre los 100 mejores recorridos de Europa Continental.Este torneo bienal, disputado bajo el formato Ryder Cup, enfrenta cada dos años a los equipos nacionales sénior de España y Escocia en un ambiente de máxima deportividad y camaradería, y a un gran nivel del golf. Los 24 jugadores desplegaron sus mejores armas, unos para retener la Copa conquistada en Southerness Golf, y otros, los españoles, para conquistarla por primera vez. En la mente de aquellos que repitieron en ambas ediciones estaba aún presente el duro resultado infringido por Escocia de 14 a 4.

Un triunfo con sabor a revancha

La competición se desarrolló en dos jornadas. En la primera, con los emparejamientos de los partidos Fourball (seis puntos en juego), el combinado español se adelantó con autoridad por 4,5 a 1,5. En la segunda jornada, centrada en los enfrentamientos individuales (12 puntos), Escocia ofreció una fuerte resistencia aunque finalmente el marcador parcial de 6 a 6 dio la victoria global a España por 10,5 a 7,5. Una jornada muy luchada por ambos equipos, ya que a falta de seis partidos por disputarse, los escoceses remontaban, y parecía que iban a dar la vuelta al marcador. El empate no le valía al equipo español para conquistar la Copa, que quedaría en mano de los escoceses. Un duelo al sol de Valencia, pese al viento que soplaba a rachas, que nos recordaba la pasada Ryder Cup entre Europa y Estados Unidos, que en la jornada de individuales los estadounidenses hicieron una remontada histórica que a punto estuvieron de darle la vuelta al marcador.

No fue el caso tampoco en El Saler, que vio salir triunfante al equipo español. Este resultado supone la revancha deportiva para 'los hispanos', tras la contundente derrota sufrida en la primera edición, disputada en Southerness Golf (Escocia) donde el conjunto local se impuso por 14 a 4. El Campo de Golf El Saler, en perfectas condiciones de juego, junto al buen tiempo y una ligera brisa marina, contribuyeron al alto nivel competitivo y al excelente ambiente que reinó durante los dos días de torneo. Al término del encuentro, el presidente de AESGOLF, Filiberto Cano, destacó que «nos sentimos profundamente orgullosos de haber vencido a Escocia, la cuna del golf. Sin ellos, sin su tradición y su ejemplo, no estaríamos hoy aquí. Esta victoria no sólo tiene valor deportivo, sino también simbólico: refleja el crecimiento del golf Senior español y el espíritu de amistad que nos une a ambos países».

Cano quiso expresar además su agradecimiento a la Scottish Seniors Golf Society por su deportividad y el buen ambiente que reinó durante esos días; al Campo de Golf El Saler por su impecable acogida, y a todos los jugadores y organizadores «por el excelente clima de compañerismo y respeto que ha caracterizado esta edición». Julián García Mayoral ejerció como capitán jugador de Juan Pascual, Alicio Rodríguez, Tomás Pérez, Javier Rodrigo, Ricardo Lavandeira, Juan Luis Riesgo, César Fernández de Caleya, Juan José Martínez, Juan Fernández, Luis Semper y Álvaro Yanza. «La verdad es que el ambiente fue fenomenal, unas cenas compartidas muy agradables y ganar a los escoceses no es fácil, allí nació el golf moderno, y más cuando el campo del Saler es lo más parecido a un link escocés. Pero hicimos una primera jornada de parejas Fourball muy buena y llegamos con una ventaja importante. Es verdad que cuando sales a la segunda ronda con tanta ventaja parece que hay algo de relajación, es casi más motivador remontar desde atrás. Y casi lo consiguen, pero los hispanos supimos defender nuestros puntos y ganar el Match».

