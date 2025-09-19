La española Luna Sobrón entre las cinco mejores en el comienzo de La Sella Open

María Jesús Peñas Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Luna Sobrón se siente fuerte. Tras su primera vuelta en La Sella Open (Denia - Alicante) declaró sentirse «contenta; creo que estoy en disposición pronto de ganar». Y es que la jugadora balear entregó una primera tarjeta de 68 golpes, que la posicionó en la quinta plaza de la competición que el Ladies European Tour (LET) desarrolla estos días -entre el 17 al 20 de septiembre- ,en suelo español y con una espectacular bolsa de premios: un millón de euros. Sobrón dejó anotada en la tarjeta todo un festival de 'birdies' que la colocó como la mejor jugadora española en el inicio de la prueba.

Las expectativas sobre qué se podía esperar en cuanto a resultados eran muy buenas, pero la realidad superó ampliamente a los positivos vaticinios que convirtieron la primera jornada en una experiencia electrizante. La mayor responsable, la canadiense Anna Huang, la última en salir al campo del grupo de la mañana, que elevó el listón hasta extremos insospechados; una gesta difícilmente repetible: 64 golpes, 8 bajo par en una tarjeta carente de fallos.

Su espectacular propuesta concentró los 8 aciertos en los 13 primeros hoyos, una dinámica imposible de reproducir desde ese punto, amarrando en cualquier caso valiosos pares en la recta final del bello recorrido de La Sella Golf para convertirse, a las primeras cambio, en objetivo de todas y en obligada consulta del récord del campo, en posesión de la francesa Anne-Charlotte Mora, que rubricó 63 maravillosos golpes en la tercera jornada del La Sella Open de 2023.

Luna Sobrón, ensombrecida como todas por esa actuación tan cercana a la gesta, reivindicó sin embargo el valor de una jornada sólida, convincente y brillante. Los mismos calificativos utilizados para describir el rendimiento de la francesa Nastasia Nadaud, de la alemana Leonie Harm -empatadas en la segunda plaza con 6 bajo par- y de la eslovena Pia Babnik, cuarta con -5. Después, al acecho, Luna Sobrón relataba en casa club su satisfacción por jugar en casa, por estar arropada por los suyos, por haberse adaptado pronto a la pérdida de la bolsa de palos sufrida en el torneo disputado en Houston dos semanas atrás.

La golfista balear alternó aciertos y errores a pares en el inicio de una vuelta que comenzó en el décimo hoyo. Luego, más serena, a partir de su noveno hoyo, los golpes decisivos superaron con creces un mínimo error en el penúltimo hoyo de su vuelta compensado por otro oportuno 'birdie' en el siguiente. Fue entonces cuando, avalada por semejante capacidad de acierto y reacción, manifestó unas buenas sensaciones que le invitan a conseguir lo máximo, un objetivo en cualquier caso complicado en un torneo que reúne a las mejores jugadoras profesionales del continente europeo, que se muestran, como la propia Luna Sobrón, «en disposición de ganar».

Pocas españolas con tarjeta en negativo y un récord francés

Al margen de la quinta plaza de Luna Sobrón, sólo dos españolas fueron capaces de acabar el primer recorrido al par del campo: la cántabra Harang Lee y la balear Nuria Iturrioz, empatadas en el puesto 27. Un poco más atrás, las madrileñas Carolina López-Chacarra y Marta Martín acabaron en casa club con 72 golpes (+1). Ubicadas en el mismo partido, pasado el mediodía, las dos ganadoras de La Sella Open en sus ediciones anteriores, no tuvieron su mejor día. La española Nuria Iturrioz, la mejor en 2023, acabó al par, mientras que la alemana Helen Briem, primera clasificada en 2024 y vigente defensora del título, se fue hasta 2 sobre par. Ambas tienen sobrada capacidad de reacción, pero han cedido terreno en una primera jornada más complicada de lo que parece a primera vista. El honor del contar con el récord del campo corresponde a la francesa Anne-Charlotte Mora, un 9 bajo par durante la tercera jornada de la edición inaugural de La Sella Open, en 2023, que conviene relatar para los anales de la historia: nueve 'birdies' (en los hoyos 2, 3, 5, 8, 9, 14, 16, 17 y 18), un 'eagle' en el 12 y dos 'bogeys' en el 13 y en el 15. ¡Impresionante!