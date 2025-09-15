Una copa con muchos padres La Levante Cup, que se disputa en dos días en modo Ryder Cup, enfrenta en su 21ª edición a 12 profesionales del 'Norte' de la Comunidad Valenciana con otros 12 'pros' de la zona 'Sur'

Es redonda, brillante y pesa bastante para sus 20 años. Una copa que luce regia sobre una peana blanca y cuyo trabajado cristal se protege tras una urna transparente. La representación del espíritu de la Levante Cup y el codiciado trofeo que levantar anualmente entre catorce pares de manos, como testimonio del triunfo entre los dos 'bandos' en contienda; los equipos 'Norte' (Valencia y Castellón) y 'Sur' (zona Alicante) de la Comunidad Valenciana. Profesionales levantinos o con licencia por esta comunidad que llevan en las venas el 'match play' (se compite hoyo a hoyo) y donde la veteranía y la juventud se dan la mano.

El jugador de Manises José Manuel Lara, dos veces campeón en el Circuito Europeo y que participó en la primera edición vivida en el campo de Alicante Golf, recuerda perfectamente para LA VERDAD, recién llegado de Irlanda, «lo emotivo que fue vivir aquella experiencia entre todos. Sergio García y yo en aquel momento estábamos en el Tour -nos remontamos a 2001- y vinimos para disputarla (…) Creo que es una excelente competición donde los más jóvenes cogen rodaje en una modalidad que no suele ser tan habitual».

El super sénior (solo en el carnet del circuito) y chispeante Emilio Rodríguez Pareja (malagueño de nacimiento y levantino de adopción) también recuerda aquella primera edición en un campo que estaba por entonces por hacer, y que fue el encargado «de la mano de Rafael Galea -como rescata de su memoria para compartir en la rueda de prensa previa a la competición, el 'pro' Mario Molinos- de adquirir aquella copa» que, hoy sigue despertando tanto interés. Porque la Copa Levante es el encuentro, es la ilusión, es el pique, es la deportividad, «son las remontadas», apunta Liam Murray (equipo Sur y jugador de su primera Levante Cup en 2011); y «son las magdalenas de 'Geno' (la mujer del capitán Pascual Jiménez del equipo Sur) o dependiendo de la época, el chocolate o el caldo que nos traía», como también recuerda para LA VERDAD el veterano jugador cántabro, afincado en Alicante y con una victoria en el European Senior Tour José Manuel Carriles. A todos ellos les despierta una sonrisa aquellos primeros comienzos. El capitán del Sur confiesa que «quizás más en la memoria aquella primera edición de 2001 (…) y la última por ser la más reciente»; el capitán del Norte, Francisco (Paco) Valls asegura que «todas ellas me traen buenos recuerdos -ha estado en las 20 ediciones-. Porque cada edición tienen algo (...)», aunque reconoce que «la primera fue muy chula».

Capitanes y jugadores

La elección de capitán no es baladí. Habla de respeto, de cariño y de que uno hace las cosas bien. Y hablando de capitanías Valls aprovecha para agradecer la de Jiménez: «gracias por estar tantos años ahí detrás». Y a preguntas de la prensa el capitán Norte añade que «en nuestro caso la elección de la capitanía es por veteranía; los que seguimos jugando y aportamos mayor experiencia. Así se decide quién es es el capi». Cada equipo está formado por seis profesionales menores de 50 años, cuatro séniores y dos 'amateurs', además del capitán y subcapitán.

El equipo comandado por Paco Valls (Norte) y con el subcapitán Álvaro Puchades de apoyo está compuesto por los profesionales Rubén de la Fuente, Carlos Abril, Francisco Lo Valvo, Borja Etchart, Carlos Clemares, Edu Pescador; más los séniores Vicente Chuliá, Amancio Sánchez, Paco Cantero y Jorge García, a los que se suman los 'amateurs', Javier Balbastre y José Miguel Rosillo. El equipo Sur capitaneado por Pascual Jiménez y que cuenta con Juan Pintor como subcapitán lo conforman los 'pros' Liam Murray, Alfonso Buendía, Max Barendale, J. Ramón Amador, Diego Torné, Thomas Artigas y los jugadores de más de 50, Emilio Rodríguez, José Manuel Carriles, José María Buendía y Mario Molins, a los que se unen los aficionados Juan Pintor (hijo) y Cho Hyun.

Las sedes van variando. Se juega de manera alterna territorio Norte y Sur. Y en juego: '24 puntos ryder'. El equipo ganador es aquel que suma antes los 12 puntos y medio necesarios para aupar la copa. Dos días de competición (este año, 15 y 16 de septiembre) distribuidos en una primera jornada con 36 hoyos (18 por la mañana del martes, en 'foursome') y otros 18 por la tarde en modalidad 'fourball', para arañar seis puntos al marcador en cada ronda. El segundo día se disputan los 'match' individuales, con 12 puntos en juego. En caso de empate se deshace hacia el equipo ganador del año anterior.

«Cuanto más azúcar, más dulce»

Todo un 'momento ryder' para una Levante Cup a la que el presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana (FGCV) Juan Pintor augura más ediciones. Porque el federativo es de la opinión de que «el estatus de profesional es el más importante en el mundo del golf; campos y profesionales son prioritarios. Así que hay que hacer lo posible por mantener iniciativas de este tipo». La presidencia de Pintor en la FGCV fue un reactivo para rescatar la prueba de cierto decaimiento hace unos años. Y es que la pandemia y la falta de patrocinadores puso en riesgo la prueba. «Mientras yo sea presidente contarán con el apoyo de esta institución. Porque hay que seguir contando con esta Levante Cup en aras de los 'pros'. La seguiremos apoyando siempre que haya jugadores». Aunque el federativo evidentemente no cierra la posibilidad de que se sumen tantos patrocinadores como quieran, más allá del apoyo federativo. »Cuanto más azúcar, más dulce», apostilla Pintor.

No ha sido fácil encontrar un campo. Pero «hace unos dos o tres meses me lo propusieron y dije que sí». Quien hace esta afirmación es un sonriente Joaquín Rocamora, el director de Operaciones de Vistabella Golf. El campo alicantino sede de la copa este año. «Sí. Sé que es complicado calzar una prueba de estas características en instalaciones de abonados -apostilla Rocamora- pero en Vistabella Golf nos gusta albergar competiciones de profesionales», afirma con sonriente firmeza. «Ahora espero que el recorrido esté competitivo y divertido para ellos». Valls se compromete «en arreglar todos los piques y chuletas que hagamos», robando más sonrisas entre participantes y escenario de la prueba. El nexo de unión creado es tan sólido que ya es oficial que Vistabella Golf vuelva a ser sede en 2027 de la Levante Cup, un evento único en la geografía española.

Antes de competir, ambas equipaciones compartieron una cena de hermandad deportiva, mientras visionaban fotos de ediciones pasadas en una pantalla grande. «Cómo pasa el tiempo…», diría en voz alta un nostálgico Carrilles al contemplar la juventud de todos ellos en las numerosas fotografías que se iban visualizando y cómo han ido cambiado. Lo que no ha variado son las ganas de ganar. Todos están dispuestos a ello. Y a desequilibrar o equilibrar el marcador general que llega con 11 ediciones ganadas por el equipo Sur frente a las 9 del equipo Norte.

¿Quiénes serán este año los padres de la copa? El bilbaíno y casado con una valenciana Borja Etchart, lo tiene claro; «vamos a hacer todo lo que podamos por llevarnos la copa a casa (al Norte). Yo haré todo lo que pueda para fortalecer y apoyae a mi equipo», en ésta su segunda intervención en esta longeva competición que huele a mar, a alegría, a puro Mediterráneo.

