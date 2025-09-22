La canadiense Anna Huang conquista su primer título del LET en La Sella Open

María Jesús Peñas Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

La joven canadiense de 16 años Anna Huang demostró que la presión no hace mella en ella -«que es un privilegio»- al proclamarse campeona de su primer título en el Ladies European Tour (LET) en La Sella Open, tras dominar el marcador con siete golpes de ventaja sobre la francesa Nastasia Nadaud. Y es que tras cuatro días de una concentración inquebrantable, Huang apenas dejó escapar una sonrisa contenida al embocar un 'birdie' en el hoyo 18 para terminar con veinte bajo par. El triunfo de Huang ha supuesto el mayor margen de victoria en el LET esta temporada y el resultado más bajo en la historia de La Sella Open en sus tres ediciones. Con esta victoria, asciende del puesto 50º al 22º en el ranking de la Orden de Mérito. «Es muy especial poder ganar este gran torneo con 16 años; es una locura porque nunca creí que pudiera pasar, pero estoy muy orgullosa de mí misma».

Su estrategia

«He estado muy centrada en todo momento, y el resto de los resultados no han sido realmente una distracción para mí. Al principio de la temporada no tenía tarjeta del circuito, así que poder ganar es una locura». El padre de Huang fue su 'caddie' durante toda la semana y, sobre la importancia de esa conexión, Huang comentó que es «muy especial tener a mi padre en la bolsa porque me ha hecho de 'caddie' desde que empecé a jugar al golf».

Antes de la ronda final, la canadiense recordó la mítica frase de Billie Jean King de que 'la presión es un privilegio', mostrando nervios de acero ante el público reunido en Denia para seguirla junto a Nadaud y Lauren Walsh. La joven comenzó el día final con tres golpes de ventaja y tuvo que resistir la presión inicial de Nadaud, que con dos 'birdies' en sus dos primeros hoyos se puso a solo un golpe de la canadiense. Sin embargo, Nadaud no pudo mantener ese impulso inicial, firmando 'bogeys' en los hoyos 8 y 14 que la relegaron al -13, borrando su sólido inicio. En los segundos nueve hoyos, Huang respondió a sus 'bogeys' con 'birdies' en los hoyos siguientes, reforzando su dominio.

La australiana Maddison Hinson-Tolchard firmó una vuelta de -3 (69 golpes) para lograr su mejor resultado en el LET, tercera posición, por delante de la singapurense Shannon Tan, que recortó distancias con Mimi Rhodes en la Orden de Mérito a pesar de una última jornada irregular. Restan ahora cinco torneos en la temporada. La irlandesa Lauren Walsh refrendó su segundo puesto en el Swiss Open con un top cinco en La Sella Golf, Denia. La suiza Chiara Tamburlini, líder de la temporada en top-10, añadió el 16º a su cuenta, terminando sexta con -9, por delante de la checa Jana Melichova, que volvió al top ten en su primer evento LET tras más de un año. La líder de la Orden de Mérito, Mimi Rhodes, rozó su séptimo top ten de la temporada en su debut en el complejo de la Costa Blanca, terminando con -6.

Mejor española

Nuria Iturrioz fue la mejor española clasificada, mientras que su compatriota y jugadora 'amateur,' Carolina López-Chacarra, dejó una gran impresión en su debut en el LET, acabando empatada en el puesto 26º. Al finalizar, Iturrioz resumió la semana comentando que «me he sentido cómoda. Hoy he pateado mucho mejor. El 'approach' también me ha funcionado bien y, además, he recuperado confianza con el 'drive', volviendo a coger bastantes calles. Ahora, ya me toca descansar, me voy para casa, y me voy contenta. Obviamente el 'rough' me ha condicionado mucho y me hubiese gustado hacer menos, pero el nivel ha sido muy interesante.»

Elegido Torneo del Año por las jugadoras en 2023 y galardonado con el premio a Mejores Servicios a la Jugadora en 2024, el La Sella Open se ha consolidado rápidamente como un referente por su compromiso con el impulso del golf femenino, destacando en todos los aspectos del evento. Además, cuenta con una bolsa de 1.000.000 €, la más grande de un torneo femenino en España y una de las mayores de Europa.

