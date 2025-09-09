Antonio Hortal: «El pro-am soñado»

María Jesús Peñas Murcia Martes, 9 de septiembre 2025, 21:40 Comenta Compartir

El madrileño Antonio Hortal, lo tiene claro, «este es el pro-am soñado». Lo afirma al revisar el golfista profesional el tiempo invertido en su resolución. «Lo hemos hecho en cuatro horas y 10 minutos». Y a la mente le viene una prueba de estas mismas características en la que participó en un campo de Madrid y a la que se llegó a las seis horas de competición. Para Hortal, además, el campo de New Sierra Golf (NSG) -el escenario del XXXVI Campeonato de la PGA de España (del 10 al 12 de septiembre)- se encuentra en unas excelentes condiciones; y donde encontrar una segunda vuelta «mucho más larga que la primera, con un par de hoyos complicados desde el 'tee' de salida». Es su primera visita a esta instalación golfística murciana. Y las impresiones han sido muy buenas. «Los tees' y las calles están muy bien y en los 'greenes la bola rueda bastante noble; (…) he tenido buenas sensaciones, aunque luego nunca se sabe qué pasará», dice prudente ante tres días de juego. El madrileño hacia estas declaraciones tras concluir el último hoyo con sus tres 'amateurs'. Uno de ellos, el burgalés Antonio Martínez. Un aficionado al golf, ahora jubilado y con casa en Alicante, que aprendió este deporte «con un libro. Porque hace 35 años, en Burgos, no había un recorrido de golf donde aprender; luego llegó Zalduendo, más tarde el campo rústico de Riocerezo, y luego los 18 hoyos de Golf Lerma». El 'amateur' ha quedado impresionado de como «le pegan de duro y de recto. Y como en distancias entre 100 y 150 metros la clavan».

Trabajar el juego corto y el 'putt'

El 'pro' madrileño David Salgado junto a la joven murciana Ana Marín.

Sólo tiene 13 años y va para arquitecta o psicóloga deportiva. Una segunda opción que nace de su interés por el deporte del golf. Una disciplina deportiva en la que compite desde hace un año. Se trata de Ana Marín Martínez (Torre Pacheco, 2012) a la que le entró el gusanillo del golf de la mano de su padre Juan Antonio, quien lo practica desde hace tres años. Ahora acompaña a su hija, que es hándicap 16.01, a las competiciones. 'Los Marín' jugaron con el profesional David Salgado. A sus 29 años el joven madrileño ha disfrutado aconsejando a la joven pachequera. «Me ha sorprendido lo bien que la pega para llevar un año en esta disciplina; tiene una buena actitud (…) y como recomendación le he dicho que trabaje su juego corto y el 'putt.' Que todo el tiempo que le dedique, será muy bueno. De hecho, todo jugador debe prestarle atención a esta parte del juego», subraya Salgado a quien el campo le ha encantado; »Es muy competitivo y exigente, a la par que agradable de jugar». Y pronostica. «…Y si sopla viento, puede ser aún más exigente». Dato a tener en cuenta porque en New Sierra Golf siempre es probable que el dios Eolo haga acto de presencia. La jovencísima Marín se llevó para casa una lección más del 'pro' que resume para LA VERDAD en «que hay que mantener en el campo siempre una actitud positiva».

El equipo ganador del pro-am del martes, flanqueado por Ander Martínez, el presidente de la PGA de España (1º i) y su vicepresidente Fredy Borrás.

El sénior Carlos Balmaseda coincide con sus compañeros de profesión. »Los 'greens' están buenísimos. En unas excelentes condiciones», y añade que en general «el mantenimiento de NSG es genial», aunque le gustaría que las «calles fueran más estrechas -para favorecer su juego-«. Pero ha sido llegar a los hoyos 14 y 15, y su petición se ha hecho realidad. Desde la organización de la PGA España, su vicepresidente Fredy Borrás no puede estar más satisfecho en este arranque de semana de competición. «El campo ha cubierto nuestras expectativas. Creo que los participantes van a jugar los mejores 'greens' del año». Los que también salieron con una sonrisa de la instalación fue el equipo de 'amateurs' (Gordon Anders, Stewart Daniels y John Kedric) comandado por el 'pro' Emilio Cuartero. Fueron los ganadores del pro-am. Foto final de campeones y bolsa de palos nueva que llevarse a casa. Un lujo. Aunque lo realmente bueno comienza ahora. La competición 'de verdad' que se inicia este miércoles a las 8.30 horas de la mañana, con las primeras salidas desde los hoyos 1 y 10. La prueba está abierta al público.