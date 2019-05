EUROPEO DE FÚTBOL FEMENINO Silvia Llorís golea con la selección española sub-17 Celebración de uno de los goles de la selección femenina sub-17. / FEF LV. Jueves, 9 mayo 2019, 09:53

La selección femenina sub-17, defensora del título, goleó ayer a la anfitriona Bulgaria (3-0) y dio un paso hacia las semifinales del Europeo. Tras la igualada a cero ante Dinamarca, al equipo de Toña Is no le quedaba otra que asegurar la victoria y jugarse el pase el sábado ante Portugal. La seleccionadora introdujo dos cambios en el intermedio del encuentro. Una de las novedades, Silvia Lloris, jugadora murciana de El Palmar que aún no tiene 15 años, sentenció el encuentro al inicio del segundo periodo, marcando el 2-0 en el minuto 48.