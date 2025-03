Koeman: «Nico ha pedido perdón por sus declaraciones y para mí no pasa nada»

Óscar Bellot Valencia Sábado, 22 de marzo 2025, 20:29 Comenta Compartir

Ronald Koeman quitó hierro a las manifestaciones que realizó Nico Williams el jueves en Róterdam, donde señaló tras el 2-2 registrado frente a Países Bajos que España le iba a pintar la cara a la 'Oranje' en Mestalla. «Le conozco desde fuera, es un jugador muy bueno, una persona que siempre respeta a los demás. Eso de pintar la cara, vamos a ver mañana. Ha pedido perdón por sus declaraciones y para mí no pasa nada», atajó el seleccionador neerlandés en una rueda de prensa en la que aceptó que España parte con cierto favoritismo por el resultado que obtuvo en De Kuip, por el hecho de jugar en casa y por ostentar la condición de vigente campeona de la Liga de Naciones y de la Eurocopa. «Un poco favoritos son, pero respetamos mucho a España y ellos nos respetan también», acotó.

Habló Koeman de Pedri, al que tuvo a su cargo cuando entrenaba al Barça. «Solo necesitaba dos entrenamientos para ver lo bueno que era. En esa época tenía 18 años. Es un gran jugador. Ojalá que las lesiones que tuvo se queden al lado y pueda seguir mejorando como jugador. Es una gran persona y uno de los mejores centrocampistas que hay», dijo sobre el canario.

Se refirió también a Dean Huijsen, quien completó un brillante debut con la selección española el jueves en Róterdam tras renunciar a seguir defendiendo los colores de Países Bajos, su tierra natal. «Es un central joven y lleva muy buena trayectoria en Inglaterra. Tiene un gran futuro, lo demostró el otro día. Ha elegido España, es su derecho, pero nosotros tenemos también muy buenos centrales. ¿Si me recuerda a mí? Tenemos el mismo color de pelo, es más fino y ojalá marque los mismos goles. Ha debutado con personalidad y es muy bueno», manifestó sobre el futbolista del Bournemouth.

A Koeman le preguntaron también por Frenkie de Jong, una figura fundamental en el centro del campo de Países Bajos, pero cuyo futuro en el Barça está lleno de incógnitas. «Estamos contentos porque Frenkie esté otra vez a su nivel. Para nosotros es muy importante. Está bien para jugar mañana. Yo no me meto en su contrato. Sé que está contentísimo en Barcelona y no veo razón para que no siga en el club».

Recuerdos de Mestalla

Habló también Koeman sobre las sensaciones que le produce regresar a Valencia, donde estuvo menos de un año como entrenador durante una etapa muy convulsa. «Valencia es un club grande. Mi paso por aquí no duró mucho, pero hay que ver el lado positivo porque ganamos la Copa del Rey. No me pone contento ver que el Valencia esté sufriendo en el campeonato. Un club, para conseguir sus objetivos, necesita tranquilidad, y tantos cambios de presidente, de entrenador y de jugadores no es la mejor manera de conseguirlo», analizó un preparador que también conserva buenos recuerdos de Mestalla. «Como entrenador del Ajax jugamos un día en la Champions aquí contra el Valencia, donde pasamos muchas dificultades para pasar. Mañana también necesitaremos suerte para pasar. No todo ha sido malo», aclaró.