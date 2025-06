De la Fuente: «Os sorprendería la tranquilidad que transmite Lamine»

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 7 de junio 2025, 18:40 Comenta Compartir

Todo gira ya en torno a la figura de Lamine Yamal en la selección española. Nunca un adolescente de 17 años había acaparado tantos titulares, un foco que podría desbordar a cualquiera pero que no altera el pulso de la perla azulgrana. «Llevamos mucho tiempo acompañándolo en su formación, pero es un chico con una madurez impropia de su edad, una persona especial. Él lo vive todo con mucha normalidad, os sorprendería la calma y la tranquilidad que transmite», explicó Luis de la Fuente sobre el azulgrana y su gestión del éxito.

El técnico de Haro asume ya los galones propios de un equipo campeón de Europa, que además defiende su condición de vigente ganador de la Liga de Naciones. «Que nos consideren favoritos tiene que ver con los resultados y con datos objetivos que marcan una tendencia muy buena. Si eso cambia muchos pensarán otra cosa, pero nosotros seguiremos trabajando en nuestra línea porque todavía queda mucho para el Mundial. La ambición la marcamos nosotros», aseguró.

«Siempre me he sentido reconocido, muy querido por la gente que verdaderamente me interesa que me quiera. Agradecido por las palabras de Cristiano, que es una leyenda con los valores que a mí me gustan, como el sacrificio, el esfuerzo y la capacidad para no bajar nunca los brazos», valoró a continuación en referencia a los elogios del astro portugués hacia su figura.

El seleccionador español, ante la oportunidad de sumar su tercer título con La Roja y convertirse en el más laureado de todos los tiempos, prefiere mantener los pies en la tierra sea cual sea el resultado de la final «Obviamente la oportunidad de ganar un título es muy bonita, pero si no se consigue volveré a trabajar y me marcaré un nuevo reto para motivarme como siempre hago», señaló, antes de poner en valor de nuevo la importancia de la competición. «Estamos cuatro de las cinco mejores selecciones europeas en el ranking europeo», recordó.

«Cuando uno gana mucho siempre está más cerca de perder, pero como no sabemos cuando será, estamos preparados para la victoria y también para la derrota», manifestó el riojano, que tiene a todos sus jugadores a disposición. «Están todos bien, todos disponibles. Le Normand, al que tuvimos que cambiar al final, está recuperado y es la mejor noticia posible», desveló.

De la Fuente, que advirtió de los peligros de Portugal, una selección con la que, a su juicio, su equipo tiene «bastante similitud en la idea futbolística», mantiene su idea de Pedri como mediapunta, varios metros por delante de su posición habitual en el Barça: «Tiene un talento especial para jugar de 8 y de 10, como lo utilizamos nosotros. El otro día marcó gol porque estaba cerca del área, y los pases definitivos se hacen también cerca del área. Ha mejorado muchísimo en la definición y tiene un despliegue físico espectacular, por lo que nos puede dar mucho ahí».