La previa de los equipos de la Región de Murcia en Segunda Federación

Pedro Re Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:02

Lorca Deportiva - Real Jaen

El Estadio Francisco Artés Carrasco abrirá sus puertas este domingo a partir de las 19:00 horas para acoger un duelo de máxima expectación entre Lorca Deportiva y Real Jaén. No será un encuentro más, sino el regreso de los blanquiazules a la Segunda Federación, una categoría que recuperan tras cuatro intensas temporadas en Tercera División. La cita, cargada de simbolismo, supone además el inicio de una campaña que se presenta ilusionante para la entidad presidida por Jacques Passy y que dirige desde el banquillo Sebas López.

El rival que se encontrará enfrente no es menor. El Real Jaén, histórico del fútbol español y recién ascendido también desde la Tercera, llega a la Ciudad del Sol con la ambición intacta y con el respaldo de una afición que nunca abandona a los suyos. El conjunto entrenado por Manolo Herrero parte entre los favoritos para ocupar las posiciones de privilegio en la clasificación, una condición que ha forjado gracias a la solidez de su proyecto, el equilibrio de su plantilla y la experiencia de su técnico. El propio desplazamiento de seguidores jienenses a Lorca confirma la magnitud de un choque que se vive ya con aires de clásico regional en el sur peninsular.

En el capítulo deportivo, el Lorca Deportiva afronta el partido con una sola ausencia. El centrocampista Juanma Acevedo continúa arrastrando molestias y no estará disponible, aunque el resto del plantel sí podrá ser utilizado por Sebas López. De hecho, el técnico blanquiazul podrá contar con los últimos refuerzos incorporados al equipo: Fran Árbol, Heredia y Soler, futbolistas que apuntan a tener protagonismo en el desarrollo de la temporada. La profundidad de banquillo y la variedad de perfiles ofensivos y defensivos serán, sin duda, bazas que el Lorca tratará de aprovechar desde la primera jornada.

Águilas FC - Yeclano Deportivo

En el histórico estadio El Rubial, uno de los templos más antiguos y emblemáticos del fútbol español, se disputa este fin de semana uno de los encuentros más atractivos de la jornada en el Grupo IV de Segunda Federación. A partir de las 19:00 horas, Águilas FC y Yeclano Deportivo se enfrentan en un derbi regional cargado de historia, rivalidad y matices, que promete emociones fuertes y que, sobre el papel, llega con un pronóstico incierto.

El conjunto local, el Águilas FC, afronta la cita con la motivación que siempre supone jugar ante su afición. Dirigidos por Adrián Hernández, un técnico de sobra conocido en la Región y que la pasada campaña llevó las riendas del Yeclano Deportivo, los costeros confían en hacer del Rubial un fortín. Al otro lado estará el Yeclano Deportivo, que llega a la cita con un objetivo muy claro: sumar en un campo siempre complicado. El conjunto azulgrana, con Iván Martínez al frente del banquillo, pretende mostrar una versión sólida y competitiva desde el inicio del campeonato. El técnico de la Constitución es consciente de la dificultad del choque, pero confía en que su equipo sea capaz de ofrecer personalidad, orden defensivo y eficacia ofensiva para rascar un resultado positivo en un escenario de máxima exigencia.

UD Melilla - UCAM Murcia

El estadio Álvarez Claro acoge este domingo, a partir de las 12:00 horas, un duelo de máxima exigencia entre la UD Melilla y el UCAM Murcia CF, dos conjuntos que arrancan la temporada con aspiraciones diferentes, pero con la necesidad común de comenzar con buen pie en una competición siempre exigente como la Segunda Federación.

El cuadro melillense, bajo la dirección de Alberto Cifuentes, encara el estreno oficial con ciertas dudas por las ausencias confirmadas de Muñiz y Olmedo, dos futbolistas importantes en el esquema azulino. Aun así, el técnico ha transmitido serenidad y confianza en su plantilla en la previa. «No sé cómo llega el equipo al primer partido, pero yo lo veo bien. El UCAM Murcia tiene una buena plantilla y conoce muy bien la competición, es candidato para estar arriba»,

El UCAM Murcia, por su parte, viaja hasta la ciudad norteafricana con la intención de sumar en un campo donde históricamente resulta complicado obtener resultados positivos. El conjunto universitario llega con la confianza que otorga la continuidad de un bloque sólido respecto a la pasada campaña, una circunstancia que su entrenador, Germán Crespo, no ha dudado en valorar. «Tenemos una base importante de la pasada temporada, eso ayuda. El Melilla es un equipo complicado que tiene una buena plantilla. Se presenta un partido difícil por todas las motivaciones que tiene ese campo», afirmó en la víspera del choque.

Xerez Deportivo - Minera Deportiva

El estadio Chapín de Jerez de la Frontera se vestirá de gala para acoger un partido que, pese a celebrarse en las primeras jornadas del curso, ya tiene tintes de gran acontecimiento: el Xerez Deportivo recibe a la Deportiva Minera a las 20:00 horas, uno de los equipos revelación del fútbol regional en los últimos meses. El encuentro se presenta como un choque de trenes en el que se medirán ambiciones, estilos y estados de forma bien distintos, con una grada ansiosa por comprobar hasta dónde puede llegar su equipo en la presente campaña.

La Minera, dirigida por Checa, ha demostrado carácter y personalidad en este arranque competitivo. Sus victorias en Copa Federación frente a rivales de entidad como el Águilas FC y el Yeclano Deportivo han elevado su reputación y la confianza de una plantilla que, lejos de conformarse con competir, quiere dejar huella. El propio técnico lo reconocía en la previa:

«El comienzo de esta temporada lo hacemos en el mejor estadio de la categoría. Tenemos que darle valor a la temporada que hemos hecho. El rival está hecho para hacer cosas importantes».

Enfrente estará el Xerez Deportivo, que busca reencontrarse con la estabilidad deportiva en un curso que se presenta como crucial para sus aspiraciones. El equipo de Antonio Fernández afronta el duelo con la plantilla al completo. «Contamos con todos los jugadores ante un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles. La Deportiva Minera será un rival complicado al que trataremos de plantarle cara». Más allá de las declaraciones, sobre el césped se espera un partido vibrante.

Atlético Antoniano - La Unión Atlético

El choque entre Atlético Antoniano y La Unión Atlético se presenta como uno de los encuentros con mayor carga de interés en el arranque de la Segunda Federación. Se juega en el estadio Municipal desde las 20:00 horas. No se trata únicamente del estreno liguero, sino de un partido marcado por un trasfondo de rivalidad reciente, después de que ambos equipos se midieran la pasada campaña en un duelo que dejó cicatrices y recuerdos en ambas aficiones.

La Unión Atlético llega al debut con varias particularidades que le han acompañado en las últimas semanas. El club murciano, que vio rechazada su pretensión de recuperar la histórica denominación de CD Unión Malacitano, afronta el inicio de la temporada con la sensación de querer reafirmar su espacio dentro del mapa futbolístico nacional. Esa necesidad de hacerse fuerte como entidad también se traslada al plano deportivo: el equipo dirigido por José Miguel Campos ha trabajado durante la pretemporada con el objetivo de consolidar un bloque competitivo. El técnico mazarronero fue claro en la previa: «Hemos crecido mucho como equipo, nadie está al 100% al inicio de Liga, pero tenemos ganas de afrontar el primer partido ante el Antoniano». Una declaración que encierra dos ideas principales.

Por un lado, la consciencia de que el arranque siempre llega con márgenes de mejora y rodaje aún pendiente. Por otro, la convicción de que La Unión Atlético está preparado para competir desde el primer minuto, más allá de las dificultades de calendario o de la condición de visitante. El hecho de disputar sus partidos como local en el Juan Cayuela de Totana es otro factor que acompaña al equipo esta campaña, obligando a una adaptación logística que puede influir en el día a día, pero que también puede reforzar la unión del grupo.