Premier League Pogba y el United centran la recta final del mercado Paul Pogba, en un partido del Manchester United. / Glyn Kirk (Afp) El francés sigue pugnando por irse al Barcelona, pero los 'red devils' se aferran a un jugador por el que pagaron 105 millones de euros en 2016 COLPISA / AFP LONDRES Jueves, 9 agosto 2018, 13:51

El tiempo apremia. El Manchester United sólo dispone de unas horas para convencer a Paul Pogba de que se quede, antes de las 18:00 horas de España, límite de un mercado en la Premier que su técnico, José Mourinho, da por cerrado y en el que el movimiento de porteros ha sido lo más destacado los últimos días.

Según la prensa británica, Pogba, descontento en Old Trafford por su tirante relación con Mourinho y por su papel en los 'diablos rojos', estaría cerca de recalar en el FC Barcelona. Pero, aunque para una parte de los medios británicos el campeón del mundo de 25 años y su agente, Mino Raiola, habrían alcanzado un acuerdo con el club catalán, aún queda que el Manchester United dé el 'ok' a la marcha de su baluarte.

De regreso a Old Trafford en 2016 con un traspaso récord (105 millones de euros), el que fuera el jugador más caro del mundo es la punta de lanza a nivel de marketing y deportivamente de los renovados 'red devils', quienes han pasado un periodo de vacas flacas después de la era Alex Ferguson. Dejarle salir sería no solamente perder a un descomunal talento, sino también a un personaje carismático, popular y que ahora posee la aureola de campeón del mundo. Contactado por 'The Times', Raiola no quiso confirmar nada, mientras su representado habría exigido, según 'The Sun', un salario que duplique al actual para igualar el del chileno Alexis Sánchez.

Mourinho da por cerrado el mercado

Aunque la relación con Mourinho fue cordial la pasada temporada, los altibajos del francés y su estilo de vida no son del agrado de 'Mou'. El portugués ha dado por cerrado este jueves el capítulo de incorporaciones en el United. «Es tiempo para mí de dejar de pensar en el mercado, porque va a cerrar», ha señalado.

Los 'diablos rojos' no han incorporado a ninguna estrella, reforzándose solamente con el lateral portugués Diogo Dalot y con el centrocampista brasileño Fred. «Si nosotros no mejoramos nuestro equipo, será una temporada difícil», dijo hace unos días el técnico luso.

En el Chelsea se vivió el miércoles una jornada frenética con el fichaje del arquero más caro del mundo, el español Kepa Arrizabalaga, cuya cláusula de rescisión, 80 millones de euros, superó los 72,5 millones pagados por el Liverpool a la Roma por el guardameta brasileño Alisson.

La llegada del vasco, de 23 años, se produjo horas después de la marcha del belga Thibaut Courtois rumbo al Real Madrid en una operación que incluyó la cesión del croata Mateo Kovacic al Chelsea.

El Liverpool, a la cabeza del gasto

El Tottenham aún no se ha reforzado este verano, aunque podría animarse en el tramo final. Mauricio Pochettino no ve de momento caras nuevas en el vestuario, por lo que la única novedad en los 'Spurs' pasa por el cambio de casa al nuevo White Hart Lane.

El Liverpool gastó cerca de 200 millones de euros en hacerse con los servicios del arquero brasileño de la Roma Alisson, y de los centrocampistas Fabinho y Naby Keita, y con el atacante suizo Xherdan Shaquiri. Y el vigente campeón, el Manchester City, busca un centrocampista defensivo que permita descansar al brasileño Fernandinho.