Las peñas del Efesé y del Murcia se unen en contra de los horarios

Jesús Fernández Jueves, 21 de agosto 2025, 00:03

La rivalidad entre los dos clubes más emblématicos de la Región se queda dentro del campo. Cartagena y Real Murcia han unido sus fuerzas a través sus respectivas peñas para protestar en contra del calendario de Primera Federación. A ellos se les ha unido también los aficionados de Alcorcón y Tenerife. Cabe recordar que el Cartagena jugará contra el Antequera en El Maulí el domingo 31 de agosto a las 19.30 horas. Mientras el Real Murcia hará su debut un día después contra el Marbella a las 21.30 horas de un lunes.

A raíz de estos horarios, las peñas de estos equipos han sacado un comunicado en el que no entienden como «seis de los veinte partidos se disputarán viernes o lunes, dificultando los desplazamientos masivos y restando la posibilidad de que muchas aficiones puedan acompañar a sus equipos».

Un perjuicio para las ciudades

Esta medida de ampliar la jornada habitual de fin de semana a los días laborables «no solo empobrece el ambiente en los estadios, sino que también perjudica a las ciudades receptoras, que dejan de recibir el impulso económico que generan miles de visitantes».

A la problemática con los viernes y los lunes se le suma el calor con el que la RFEF tiene que contar para poner la hora del partido. El grupo 2, en el que están Cartagena y Real Murcia, agrupa a todo el sur de España. De hecho, Andalucía es la comunidad que más equipos presenta. Por ello, este comunicado pide que se tenga en cuenta las «horas de máximo calor, que atentan contra la salud de los futbolistas y del público».

Por último, le piden a la RFEF que los horarios de los partidos salgan con más antelación para que las «aficiones que requieren planificación extra por la necesidad de desplazarse en avión», como la hinchada del Tenerife.

Este escrito pide a la RFEF que «reconsidere estas decisiones y establezca horarios que favorezcan la asistencia, el desplazamiento y la seguridad de todos los que hacemos grande este deporte».

«El aficionado no es un elemento decorativo: es el corazón del fútbol. Y sin corazón, no hay juego», concluye el comunicado.