El Olímpico de Totana asalta el liderato y el Imperial pincha en casa

El Olímpico de Totana se ha empeñado en convertirse en el equipo revelación de la temporada en el grupo 13 de Tercera Federación y va camino de hacerlo. El conjunto que dirige Paco Lorca, recién ascendido desde Preferente, es el nuevo líder tras deshacerse con facilidad ayer del Deportivo Marítimo en casa por 4-1. Alvarichi, Serrano, Michi y Juanpe fueron los goleadores del partido para el equipo del Juan Cayuela. Dos victorias y un empate en tres jornadas para los totaneros, que están firmando un inicio de temporada brillante.

Cambio de líder después de que el Cieza cayera en casa 1-2 ante el Santa Cruz, otro recién ascendido. Baro y Carlos Zapata le dieron el triunfo al equipo murciano, que sigue la estela del Totana, suma también siete puntos y es tercero.

Entre ellos y con el mismo botín en la tabla está el Real Murcia Imperial, que ayer pichó en el campus de Espinardo ante el Mazarrón. Los de Adrián Colunga empataron a dos contra el conjunto costero, al que le rascaron un punto en el 90 gracias a un tanto de Seyram.

El filial del Efesé continúa creciendo y ya es cuarto en la clasificación después de ganar el sábado a El Palmar en Ciudad Jardín 4-1. Jové, Esquerdo, y Caye en dos ocasiones castigaron al equipo de la pedanía murciana, que se hunde en la clasificación después de no sumar ni un solo punto en las tres primeras jornadas.

La primera para el Muleño

Misma situación que vive el Deportivo Marítimo, penúltimo. Y solo un punto tiene el Santomera, que empató en casa del Caravaca (1-1). El Yeclano B sucumbió ante el UCAM B (0-4) en el duelo de filiales, el Bala Azul y el Molinense se repartieron los puntos (1-1), el Muleño logró el primer triunfo de la temporada frente al Pulpileño (1-0) y la Minerva y el Águilas B empataron a cero.