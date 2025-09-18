La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Rodrigo Mendoza, en un partido de esta temporada. ELCHE CF
Copa del Mundo Sub-20

El molinense Rodrigo Mendoza, al Mundial

Fernando Perals

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:52

El centrocampista de Molina de Segura Rodrigo Mendoza, jugador del Elche, ha sido reclutado por la selección española sub-20 para disputar el Mundial de esta categoría que se disputa en Chile y arranca el sábado 27 de septiembre.

El combinado nacional, liderado desde el banquillo por Paco Gallardo, que militó en el Real Murcia tres temporadas desde 2006 hasta 2009, se estrenará ante la selección de Marruecos el día 28, se medirá a México el 1 de octubre y cerrará la fase de grupos ante Brasil el día 4.

El futbolista molinense podría perderse casi un mes de Liga y dejará huérfano al Elche al menos tres partidos tras su extraordinaria irrupción en la máxima categoría.

