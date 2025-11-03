El Molinense se mete en la pelea y el Cieza no afloja

Fernando Perals Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

El Cieza sigue de fiesta y no quiere parar de disfrutar. Tras eliminar al Córdoba, de Segunda División, en Copa, los de Ranko Despotovic volvieron a vencer ayer en liga al Águilas B (3-0)para seguir una semana más en el liderato del grupo 13 de Tercera Federación. Ayoub, Domi y Pons fueron los goleadores del equipo espartero, que jugó con un futbolista más desde el minuto 54. Se instala la felicidad permanente en La Arboleja, que sigue disfrutando con un equipo que tiene muy buena pinta.

Al acecho del primer puesto, a dos puntos de distancia, continúa un Real Murcia Imperial que también sabe ganar sin Adrián Colunga en el banquillo. El filial grana se impuso a domicilio al Muleño (2-4) con tantos de Alejandro Meca, en dos ocasiones, Raúl Rubira y Hugo Porras. Los visitantes remontaron el gol inicial de Iker Forcada para continuar en la senda de la victoria.

En Totana también tienen motivos para sonreír. El Olímpico se deshizo en casa de la Minerva (1-0) con un solitario gol de Adri Miñarro, que puso por delante a los de Paco Lorca en el minuto 18 y sirvió para amarrar tres puntos que les coloca terceros en la tabla, a dos del Imperial y cuatro del Cieza.

La sorpresa de la jornada

El que pinchó, contra todo pronóstico, fue el Santa Cruz. Los de Jesús Zapata cayeron en casa ante El Palmar, que llegaba en puesto de descenso y superó al equipo de moda en Tercera Federación. Dani Bermejo y Sergio Cases pusieron los goles para el equipo de Calata, que sufrió tras el tanto de Ballesta para los locales pero que consiguió amarrar una victoria de quilates en su pelea por abandonar la zona de abajo de la tabla.

El Santomera y el Caravaca, dos equipos que peleaban por cotas más altas hace poco, son colista y penúltimo

En la pelea por las posiciones del 'playoff' se mete de lleno el Unión Molinense. Los de Sergio Yúfera ya son sextos, con 14 puntos, los mismos que el Pulpileño (5º), tras ganar al Deportivo Marítimo 3-1 con un doblete de Samuel López y otro tanto de Feli Martínez.

Por abajo, siguen sufriendo dos equipos que hace no mucho peleaban por cotas más altas. El Santomera, colista, cayó en casa ante el Mazarrón, y el Caravaca, penúltimo, no pasó del empate en su visita al UCAM B, un buen resultado que no le vale dadas las urgencias. Bala Azul y Pulpileño (0-0) y Cartagena B y Yeclano B (0-0) se repartieron los puntos.