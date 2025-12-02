Los 45 minutos gloriosos de Lafuente en el histórico 1-4

Solo fueron 45 minutos. Pero qué 45 minutos. Ander Lafuente (Santurce, 42 años) fluyó esa mañana en la Nueva Condomina como nunca, «en uno de ... los partidos más bonitos de mi carrera», concede desde su casa de Bilbao, donde se instaló tras colgar las botas en 2018 en el Sodupe. Tras dejar el Cartagena en 2012, pasó por Ponferradina, Racing y Sestao. Lleva siete años trabajando como técnico en Lezama y esta temporada es el entrenador del Cadete B del Athletic Club.

Dio dos asistencias, una a De Lucas y otra a Toché en un primer tiempo en el que el equipo entrenado por Juan Ignacio Martínez trituró al del debutante José González. Ese 1-4 en la Nueva Condomina del 8 de noviembre de 2009 dejó al Cartagena líder y al Real Murcia colista de Segunda.

«Ellos estaban en una dinámica mala y nosotros salimos a tope. Teníamos mucha confianza y en los primeros minutos ya dejamos el partido muy encarrilado. A los cinco minutos ya ganábamos 0-2. Nos salía todo y aquel día sentíamos que era como jugar en casa, con 8.000 aficionados nuestros en la grada», cuenta Ander Lafuente, quien vistió la camiseta del Efesé en 196 ocasiones durante las seis temporadas que estuvo en el club (2005-08 y 2009-12).

«Personalmente, el 1-4 en Murcia es uno de los días que tengo marcados en mi carrera. Yo había vuelto al Cartagena tras un año en el Granada y estaba debutando en Segunda. En la jornada 4 marqué un gol ante el Castellón y todas las dudas que pudiera tener las dejé atrás, sobre todo por la confianza que me dio Juan Ignacio. Además, teníamos un estilo de juego que me favorecía mucho. Y yo me soltaba y lo intentaba todo», cuenta Ander Lafuente, que se salió esa mañana.

Añade el vizcaíno que «con el equipazo que teníamos todo era mucho más fácil». Dice que «en el campo muchas veces teníamos la sensación de que los rivales nos tenían miedo. Cuando De Lucas, Víctor o Longás empezaban a tocar pocos nos podían quitar la pelota. Luego estaba Toché marcando goles y atrás, con Cygan y Pablo Ruiz, también éramos muy fuertes. Fue una pena que nos faltara ese poquito al final para acabar entre los tres primeros y ascender, porque yo creo que ese año fuimos el equipo que mejor jugó al fútbol en Segunda», opina Lafuente.

¿Por qué lo cambiaron en el descanso aquel día? «Sentí un pinchazo en los minutos finales del primer tiempo. Era una elongación en el isquio y tuve que pedir el cambio [entró el panameño Quintero por él]. En el segundo tiempo, desde fuera, tuve la sensación de que teníamos el partido muy controlado y que no se nos iba a escapar», responde un Lafuente que, «por supuesto», verá el derbi de este lunes. «Ojalá la victoria sea para el Cartagena y, si puede ser jugando bien y de forma merecida, pues mejor», señala un Lafuente que dejó su huella en el derbi.