La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
08/11/2009. Ander Lafuente deja atrás a Albiol y Pedro en un partido en el que el Efesé pasó por encima de su eterno rival con 8.000 cartageneros llenando un fondo del coliseo grana.
Cartagena - Murcia | Este derbi fue mío

Los 45 minutos gloriosos de Lafuente en el histórico 1-4

«Nos salía todo y aquel día sentíamos que era como jugar en casa», recuerda el vizcaíno

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:47

Comenta

Solo fueron 45 minutos. Pero qué 45 minutos. Ander Lafuente (Santurce, 42 años) fluyó esa mañana en la Nueva Condomina como nunca, «en uno de ... los partidos más bonitos de mi carrera», concede desde su casa de Bilbao, donde se instaló tras colgar las botas en 2018 en el Sodupe. Tras dejar el Cartagena en 2012, pasó por Ponferradina, Racing y Sestao. Lleva siete años trabajando como técnico en Lezama y esta temporada es el entrenador del Cadete B del Athletic Club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  2. 2 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  5. 5 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  6. 6

    La Policía desarticula por primera vez una célula terrorista supremacista blanca en España
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  9. 9 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela
  10. 10

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los 45 minutos gloriosos de Lafuente en el histórico 1-4

Los 45 minutos gloriosos de Lafuente en el histórico 1-4