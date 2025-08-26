Minerva-Minera: derbi cartagenero que vale una final

La Copa Federación regalará esta tarde un derbi cartagenero especial para conseguir un puesto en la final de la Copa Federación que se disputará el ... próximo domingo ante el vencedor del Mazarrón-Yeclano. A partir de las 18.30 horas, El Secante acogerá el duelo entre dos históricos de la comarca: Minerva-Deportiva Minera. El equipo local, que compite en Tercera RFEF, acogerá al equipo de Checa, de Segunda RFEF.

La Minerva llega de derrotar en casa al Muleño, de su misma categoría, en un partido donde Fran Cortés fue clave con un doblete para darle el 2-0 final al equipo azulgrana. El equipo de Alumbres ha dado un cambio después de una temporada complicada en Tercera consiguiendo la salvación sobre la bocina. Esta campaña, el equipo presidido por Manuel Tortosa ha hecho cambios en el banquillo y ha incorporado jugadores para no pasar muchos apuros, como Fran Navarro, procedente del Águilas B y con experiencia en la categoría, Cristo Martín, con pasado en el Cartagena, o Renato, que llega desde el Caravaca y cuenta con pasado en el Real Murcia. Además, ha cerrado renovaciones importantes como las del guardameta Carlos Molina o el defensa Ceballos, uno de los jugadores históricos del Cartagena y que es la brújula de la Minerva desde Preferente.

Arrolladora

El cuadro de Checa ha conseguido un pleno de victorias en esta pretemporada. La Deportiva Minera está dejando sensaciones sobresalientes de cara a una nueva campaña en Segunda RFEF cuyo objetivo será estar arriba y soñar con un posible ascenso. En la ronda anterior en la Copa Federación, asaltó El Rubial demostrando ser un equipo a tener en cuenta esta temporada ganando por 0 goles a 1, conseguido por Roberto Alarcón en una jugada coral del equipo minero.

Entre los fichajes de renombre que ha hecho el cuadro del Llano del Beal, como los de Roberto Alarcón o Kkike Carrasco entre otros, se encuentra el de Ventura, procedente de la Minerva, por lo que esta eliminatoria será especial para el joven portero de la Deportiva Minera.