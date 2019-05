Primera Sergio Ramos seguirá en el Real Madrid Sergio Ramos besa el escudo del Real Madrid. / Reuters El capitán pone fin a los rumores sobre su salida ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 30 mayo 2019, 17:58

«Quiero dejar muy claro mi futuro. Se ha especulado muchas cosas. Soy madridista, me quiero retirar aquí y qué mejor manera de mirar al futuro y dejar atrás el pasado. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando». Así confirmó Sergio Ramos su continuidad en el Real Madrid, poniendo fin a las especulaciones.

El futuro de Sergio Ramos concitaba la atención del madridismo desde que 'El Chiringuito' desvelase la semana pasada que meditaba abandonar el Real Madrid y se supiese poco después que tenía una importante oferta de China que le había llevado incluso a pedir la carta de libertad, algo que confirmó el propio Florentino Pérez en 'El Transistor' de Onda Cero. «Yo le dije que eso no podía ser. Es imposible que el Real Madrid pueda dejar que su capitán se vaya gratis. Sería un precedente terrible», dijo el mandatario.

El detonante de la situación había sido el deterioro de la relación entre capitán y presidente del Real Madrid, que mantuvieron un fuerte encontronazo tras la eliminación de los blancos a manos del Ajax en octavos de final de la Liga de Campeones el pasado 5 de marzo, cuando el dirigente reprendió a la plantilla y al propio defensa por su bajo rendimiento, a lo que el sevillano respondió argumentando que la causa de la debacle era la mala planificación del club. Un cruce verbal que llegó a un grado de enconamiento tal que el dirigente habría amenazado incluso con el despido. «Tú me pagas y yo me voy», fue la réplica del internacional, molesto desde entonces con informaciones deslizadas por el entorno del club que, consideraba, menoscababan su imagen.

Aquel fue el más publicitado pero ni mucho menos el único episodio agrio entre ambas figuras, que ya libraron un duro tira y afloja en el verano de 2015, saldado entonces con una renovación acompañada de un incremento salarial tras esgrimir una suculenta oferta del Manchester United. Dos años antes, la opinión de Sergio Ramos, portavoz junto a Iker Casillas del sentir de buena parte del vestuario, fue clave para que Florentino Pérez asumiese que el ciclo de José Mourinho había acabado tras tres años convulsos. Igualmente sería fundamental para frenar la llegada de Antonio Conte esta pasada temporada cuando el italiano era el mejor colocado para relevar a Julen Lopetegui. «El respeto se gana, no se impone. A veces la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico», avisó el camero todavía sobre el césped del Camp Nou tras la humillante goleada que certificó la destitución del guipuzcoano para detener la llegada de un entrenador de mano dura cuyo perfil no calaba en la caseta.

Baluarte del lustro dorado

Primer fichaje español de Florentino Pérez, que le reclutó en 2004 tras pagar los 27 millones de euros estipulados en su claúsula de rescisión con el Sevilla, Sergio Ramos ha sido uno de los bastiones de los recientes éxitos europeos del Real Madrid. Goleador en Lisboa, donde su tanto en el descuento abocó el duelo con el Atlético a una prórroga que permitió a los blancos alzar la 'décima', repitió como némesis de los rojiblancos en la final de Milán que significó la 'undécima'. Fue la primera 'orejona' que levantó como capitán tras la marcha de Iker Casillas. Luego llegarían las de Cardiff y Kiev para elevar a cuatro su cuenta de cetros continentales, a los que suma cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España conquistados en los 606 partidos que lleva disputados portando la zamarra blanca, a los que suma dos Eurocopas y un Mundial con la selección española.

«Le quiero como a un hijo», subrayó Florentino Pérez en la misma entrevista concedida a José Ramón de la Morena en la que confirmó que el capitán tenía una oferta de China. «He hecho todo lo que he podido por él, y si no lo he hecho es porque no he podido», agregó el dirigente, que limó asperezas con el futbolista los últimos días hasta que el miércoles sellaron la paz. Fin al culebrón. Sergio Ramos se queda con la intención de retirarse en el Real Madrid, como refrendó este jueves en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.