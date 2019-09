Ramos: «El Real Madrid siempre tiene hambre y rabia por ganar»

Sergio Ramos vivió un partido especial como siempre que vuelve al Sánchez Pizjuán. El capitán del Real Madrid se mostró contento con la victoria del equipo y defendió el «hambre» de su equipo tras ganar en un campo maldito donde habían encajado cuatro derrotas en sus últimas visitas. Para Ramos, el equipo mostró «rabia por ganar» y una mejoría que les permitirá «estar tranquilos una semanas después de todo lo que se habla», en clara referencia a la derrota en la Liga de Campeones ante el PSG.

«Sabíamos la dificultad del partido, en uno de los campos más complicados de la Liga. Hacía años que el Real Madrid no ganaba aquí, veníamos con la mentalidad fuerte para no cometer errores y han sido los pequeños detalles los que han decidido», señaló en los micrófonos de 'Movistar'. «Hemos controlado defensivamente, hemos defendido como bloque compacto, no hemos dejado espacios y hemos aprovechado la que hemos tenido para un resultado muy justo. Anímicamente a estar tranquilos una semana después de todo lo que se habla», añadió.

«Un poco de calma porque esto es muy largo. Hay que seguir sumando de tres en tres y mejorando como equipo»

Ramos ejerció de capitán y pidió paciencia con el equipo y reivindicó que «el Real Madrid siempre tiene hambre y rabia por ganar. No siempre las cosas salen como trabajas, pero somos optimistas para seguir creciendo». «Estamos rodando cada vez mejor, iremos a más», dijo en tono positivo. Además, pidió «un poco de calma porque esto es muy largo. Hay que seguir sumando de tres en tres y mejorando como equipo».

Por último, habló sobre los pitos recibidos en el estadio del Sevilla, algo que ocurre cada vez que regresa al Sánchez Pizjuán. «Por mucho que intente cambiar hay gente que no lo entiende, según pase el tiempo espero que se olvide porque nunca he hecho nada para ofender y si así lo entienden, mis disculpas», finalizó.