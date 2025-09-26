La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joan García, antes del duelo entre el Oviedo y el Barça. Miguel Riopa / AFP

El Barça pierde a Joan García y Raphinha

El portero será baja hasta después del parón de selecciones de octubre tras lesionarse en el entrenamiento del viernes y el brasileño sufre una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará tres semanas fuera de los terrenos de juego

Daniel Panero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:21

Las noticias malas no llegan solas para el Barça. El conjunto azulgrana ha perdido de un tirón a dos titulares, pues mientras que las pruebas médicas a Raphinha confirmaron este viernes la lesión del brasileño en el bíceps femoral de la pierna derecha, que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas, el portero Joan García también sufrió un contratiempo físico en el entrenamiento matutino y será baja hasta después del parón de selecciones de octubre.

El portero titular y una de las referencias ofensivas del Barça se perderán los duelos ligueros contra la Real Sociedad, en Montjuic, y ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán, y especialmente la segunda jornada de la fase de liga de la Champions, en la que el cuadro azulgrana recibe al campeón de Europa, al poderoso París Saint-Germain de Luis Enrique, en el duelo estrella en la máxima competición continental.

