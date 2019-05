Jornada 37 Valverde se siente respaldado antes del juicio en el Camp Nou El Barça, tras la catástrofe de Liverpool y ya campeón de Liga, recibe a un Getafe que se juega la plaza de Liga de Campeones P. RÍOS Barcelona Domingo, 12 mayo 2019, 00:37

Día de referéndum en el Camp Nou. El Barça vuelve a disputar un partido de fútbol con el recuerdo imborrable de la pesadilla de Liverpool, donde se despidió de forma lamentable de una Liga de Campeones en cuya final ya tenía un pie. Con el trofeo de Liga en el museo del club hace ya dos semanas, el objetivo es recuperar la autoestima ante Getafe y Eibar, los dos partidos intrascendentes que le quedan de Liga, para volver a ser competitivo en la final de la Copa del Rey del 25 de mayo ante el Valencia en el Benito Villamarín de Sevilla.

La afición tiene derecho a quejarse del 4-0 en Anfield, si es que acude al estadio, molesta como está por cómo se produjo la segunda humillante remontada europea consecutiva tras el 3-0 de Roma de la pasada temporada. Ernesto Valverde es el más señalado, pero pocos se librarán de la ira de los presentes, sólo los que no estén, como Luis Suárez, baja un mes por una operación de menisco; Dembélé, recuperándose de la lesión muscular que sufrió en Vigo; o Arthur, quien arrastra una pubalgia desde hace tiempo y ahora por fin va a parar intentando llegar a la final de Sevilla. Pero habrá que ver cómo reacciona la afición culé con jugadores como Rakitic, quien se dejó ver sonriente en la Feria de Sevilla menos de 24 horas después de la catástrofe, o Coutinho, a quien ya no se le perdona nada tras aquel gesto provocador que tampoco relanzó su rendimiento.

El primer dilema, la continuidad de Valverde para la próxima temporada, parece que quedó resuelto tras la esperada rueda de prensa del técnico en la previa. «Claro que tengo fuerzas para enfrentarme a esta situación, me siento preparado y respaldado», comento el 'Txingurri', revelando una conversación con el presidente, Josep Maria Bartomeu: «Hablé con él anteayer y me siento bien, aunque ya sé cómo funciona este espectáculo, que cuando hay una derrota hay que romperlo todo, como la pataleta de un niño. Fue dolorosa la eliminación pero hay que seguir adelante. ¿Destitución tras la final de Copa? Es un escenario que no me planteo». Hay que recordar que Valverde renovó en febrero hasta 2020 con un año más opcional por lo que sólo dejaría de ser entrenador del Barça tras un despido o con una marcha voluntaria y negociada.

Valverde defendió a Rakitic por su metedura de pata por dejarse ver en la Feria de Sevilla tras la debacle: «Es un profesional increíble, de altísimo nivel, y hablé con él porque él pidió hablar conmigo. Estaba en Sevilla con su familia y quiso que le diera el aire. Alguien quiso hacerse una foto con él y ya está, pero dudar de él por eso.». También protegió a Luis Suárez, sospechoso de priorizar la Copa América con Uruguay al operarse ahora por encima de la final de Copa: «Juega mermado desde hace tiempo, pero él tiene ese carácter de tirar hacia adelante. Si se tiene que operar, qué voy a decir».

Sin Suárez, se intuye el regreso de Messi al 'falso 9' flanqueado por Coutinho y Malcom, aunque Abel Ruiz, un '9' del filial, se estrena con el grupo junto al interior Riqui Puig y al lateral Wague. No parece que Kevin-Prince Boateng, de regreso en breve al Sassuolo tras su absurda cesión, sea una opción para la final de Copa. Messi, además, con la Bota de Oro como objetivo personal, debe intentar sumar goles porque a Mbappé le quedarán dos partidos de Ligue 1 con el PSG tras la sanción de tres partidos. De momento, le saca cuatro de ventaja (34-30). Sin embargo, el ánimo del argentino está por los suelos y uno de los interrogantes es saber cómo se levantará del fracaso europeo.

El Getafe sí se juega una plaza en la próxima Liga de Campeones con su cuarta plaza y sus 58 puntos, tres más que Valencia y Sevilla. La victoria o un empate le permitiría depender de sí mismo en la última jornada, pero una derrota podría dejarle en manos del Valencia, con mejor 'golaveraje' particular y colectivo en caso de triple empate. Bordalás, que tiene las bajas de los sancionados Bruno y Mata y de los lesionados Antunes, Amath y Markel Bergara, sí espera un gran Barça y un gran Messi: «Nadie esperaba su eliminación, pero es un gran equipo y Messi es el mejor de la historia. Nuestra temporada ya es de matrícula de honor, con plaza en la Europa League asegurada, pero ya que estamos queremos defender la de Liga de Campeones».

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Vidal, Malcom, Messi y Coutinho.

Getafe: Soria, Damián Suárez, Djené, Cabrera, Olivera, Portillo, Arambarri, Maksimovic, Foulquier, Jorge Molina y Ángel

Árbitro: González González (Comité castellano y leonés).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 18.30 horas (beIN laLiga).