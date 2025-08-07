La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano remata en el amistoso del miércoles ante el Huesca Blanca Castillo

El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

El delantero hispano-dominicano de 32 años, sin equipo desde mayo de 2024, llevaba 24 días entrenando con los albiazules

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:35

Mariano Díaz (Premiá de Mar, 1993) es nuevo jugador del Deportivo Alavés. El delantero hispano-dominicano de 32 años firma por dos temporadas (hasta 2027) ... con los albiazules, convirtiéndose en la séptima incorporación de este mercado tras Pablo Ibáñez, Jonny Otto, Raúl Fernández, Yusi, Calebe y Aleñá. «A veces, sólo necesitas un lugar donde crean en ti. Lo mejor, está por escribir. Mi mejor versión, está por llegar», ha confesado el internacional por la República Dominicana tras oficializarse su fichaje. 24 días después de comenzar a entrenar con los vitorianos en busca de ponerse en forma y encontrar destino tras estar sin equipo desde que dejara el Sevilla en mayo de 2024, el ex, entre otros, del Real Madrid y del Olympique Lyon refuerza el ataque de los vitorianos, debilitados tras el traspaso de Panichelli al Estrasburgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jornalero atendido en Fortuna entró al centro de salud «solo y tambaleándose»
  2. 2 La oxidación de la torre Sol y Mar de Santiago de la Ribera cuesta a los vecinos más de 1,2 millones de euros
  3. 3

    El PP cede de nuevo a las políticas de Vox contra la cultura y tradiciones musulmanas
  4. 4 El avistamiento de un tiburón provoca el revuelo de los bañistas en una playa de Mazarrón
  5. 5 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del miércoles 6 de agosto de 2025
  6. 6 El detenido por la brutal agresión en Torre Pacheco queda en libertad provisional
  7. 7 El joven cartagenero ingresado en Roma se mantiene «estable, dentro de la gravedad»
  8. 8 Detenido un repartidor por apropiarse de envíos por valor de más de 5.000 euros en Alcantarilla
  9. 9 La ginebra de Cehegín que sorprende por su curioso nombre: «No podía ser otro»
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027