Octavos I Vuelta La enésima final para Machín Los sevillistas necesitan remontar en tierras checas el empate a dos de la ida en el Pizjuán, en un estadio que estará a rebosar y con un Machín que sigue cuestionado LUIS F. GAGO Sevilla Jueves, 14 marzo 2019, 07:42

Un Sevilla renovado en esperanza aterrizó en el mediodía del miércoles en Praga como antesala de la vuelta de los octavos de final de su competición fetiche. Los sevillistas se enfrentarán al Slavia (21.00 horas) con la necesidad de marcar, al menos, un tanto si quieren estar en el sorteo del viernes en los cuartos de la Europa League con los más grandes de la segunda competición del viejo continente. El empate a dos cosechado en la ida durante el encuentro disputado en el Pizjuán no presagia buenas sensaciones para un equipo como el sevillista que tiene altibajos propios de una plantilla descompensada y que, pese a estar en el tramo final de la temporada, sigue buscando su línea de regularidad.

Los culpables de esa falta de constancia y de que aún el equipo no se haya asentado en un esquema y condiciones idóneas son dispares, aunque entre la hinchada tiene un blanco directo, que es el más sencillo por otro lado. Pablo Machín es el centro de las iras del aficionado medio rojiblanco. Su falta de aceptación en cambiar el esquema de juego de tres centrales que no parece gustar al entendido en Nervión ni tampoco cuajar entre los jugadores unido a decisiones un tanto inexplicables en cambios y situaciones determinadas en partidos claves, le hacen acreedor de las iras. Empero, la realidad es que el rastro de culpabilidad habría que extenderlo a zonas más altas. En la planta noble del Pizjuán la dirección deportiva no ha sido capaz de incorporar fichajes de categoría en este mercado invernal ni suplir con garantías las carencias defensivas. Tampoco han sabido encontrar explicación a la plaga de lesiones que ha asolado al plantel en todo el año y simplemente se han limitado a achacarlo a casos puntuales de mala suerte. «Cosas que pasa», se limitaron a decir desde las más altas instancias y así se zanjó lo que parece ir más allá de una racha y apunta a una mala preparación física y mal trabajo de los equipos médicos nervionenses.

Pero al margen de la mala suerte y quejas hacia el técnico, la realidad es que en la etapa decisiva de la campaña balompédica en la que se encuentra inmerso el Sevilla, ahora le toca lidiar con la parte en la que pueden calificar de éxito o fracaso la misma. Al menos seguir soñando con alcanzar las cotas máximas. La victoria en la liga tras más de un mes sin conocerla ante la Real Sociedad ha dado alas a un equipo que parecía muerto y aún lucha por entrar en Europa, y por qué no, hacerlo por la vía Champions. También el encuentro frente a los donostiarras se observó una llamada a la calma en las aguas revueltas sevillistas. Porque los jugadores demostraron estar con el entrenador. Con sus formas, sus tácticas y errores y aciertos, la realidad es que los futbolistas dieron la cara por Machín y demostraron que, al menos hasta que acabe el curso, van a estar del lado de su técnico y no dejaron tirada la planificación rojiblanca.

Toca saber si ese aviso a navegantes y esperanza se materializa en la Europa League contra el líder de la liga checa. Encuentro difícil pero en la ida ya demostró el Sevilla ser bastante superior. Solo un par de goles de rebote y la mala puntería no otorgaron una mejor renta para los intereses andaluces. La victoria se antoja complicada. En la hora de verdad se podrá saber qué camino, seguir soñando con el éxito o caer hacia el fracaso ya en marzo, quieren elegir los sevillanos. Machín vuelve a tener otra final. No querrá que sea la última.

- Alineaciones probables:

Slavia: Kolar; Kudela, Deli, Ngadeu, Boril; Soucek, Traoré, Kral, Zmrhal; Stoch y Masopust.

Sevilla: Vaclik; Sergi Gómez, Kjaer, Wöber, Mercado, Jesús Navas; Banega, Rog, Sarabia; Munir y Ben Yedder.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorruso).

Hora: 21.00 horas. Movistar Liga de Campeones.