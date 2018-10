Grupo G | Tercera jornada Casemiro: «Un 5-2 no hubiera sido una locura» Casemiro, durante el partido contra el Viktoria Pilsen. / Reuters. «No estamos jugando bien ni en buena racha; nos toca trabajar para remontar esto», reconoce el brasileño COLPISA Madrid Martes, 23 octubre 2018, 23:18

«Me quedo con que hemos creado un montón de oportunidades. Un 5-2 no hubiese sido ninguna locura», comentó Casemiro, satisfecho con el triunfo, aunque el brasileño no ocultó la realidad que sacude al Real Madrid. «Hay que ser sincero. Sabemos que no estamos en un momento bueno y que no estamos jugando bien. No estamos en una buena racha y nos toca trabajar para remontar esto», reconoció el centrocampista del equipo blanco.

Respecto al futuro de Julen Lopetegui, cuya continuidad en el banquillo del Madrid sigue en el aire, Casemiro aseguró que el vestuario «confía mucho en él», aunque, antes de que lo hiciese Emilio Butragueño, no pudo garantizar que el técnico se sentará en el banquillo el domingo en el clásico contra el Barça. «El míster piensa en el día a día y confiamos mucho en él», insistió Casemiro.

Cuando se le preguntó por el duelo contra los azulgrana, Casemiro zanjó: «El Madrid tiene que pensar siempre en victoria. Es un partido muy difícil, pero tenemos que pensar siempre en ganar. Da igual contra quien sea».