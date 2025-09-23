La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal recibe su segundo premio Kopa. Efe
Balón de Oro

Lamine Yamal: «Hay que escalar para llegar a la cima»

El extremo español se ha mostrado paciente y feliz tras no conseguir ganar el Balón de Oro, pero sí su segundo premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:22

En una noche en la que Ousmane Dembelé fue coronado con su primer Balón de Oro, no todos los jugadores se fueron con la misma felicidad. Aunque Lamine Yamal no se fue de París de vació, ya que se llevó por segundo año consecutivo el premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo, la decepción por no conseguir llevarse el premio principal de la gala será algo que cueste olvidar, después de tenerlo tan cerca.

A pesar de no llevarse ese galardón, Lamine no ha tardado en mostrarse públicamente. En un mensaje corto en sus redes sociales se ha mostrado paciente, tranquilo y feliz por conseguir su segundo premio Kopa, además de felicitar a Dembelé que se terminó llevando el trofeo a mejor jugador del mundo.

«El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima. Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a @o.dembele7 por el premio y la gran temporada», escribió Lamine en una publicación que acompañó con varias imágenes de todo lo que sucedió en la gala. Varios de sus compañeros en el Barcelona han reaccionado a su mensaje, convencidos de que en algún momento le llegará el momento de alzarse con el galardón.

Aunque Dembelé se alzó como claro vencedor del duelo, la polémica estaba servida. Los resultados no convencieron a la familia de Lamine y su padre se mostró muy enfadado en una breve conexión con 'El Chiringuito' de Pedrerol: «Creo que es el mayor... no voy a decir robo... sino daño moral a un ser humano porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con muchísima diferencia», señaló.

A pesar de no salir con el Balón de Oro, Lamine acudió a la gala con una expedición azulgrana en la que también estuvieron Cubarsí, Raphinha, Flick y Joan Laporta, entre otros. Además de Aitana Bonmatí que sí salió galardonada con su tercer trofeo y el quinto consecutivo para el fútbol femenino español.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Elevan a naranja el aviso por tormentas en varios puntos de la Región de Murcia
  2. 2

    Hieren en Cartagena a un joven con un arma blanca y la emprenden a golpes con el agresor
  3. 3 Detenidos tres de los presuntos autores de la estafa de medio millón de euros al Ayuntamiento de Torre Pacheco
  4. 4 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  5. 5

    La jueza investiga al ingeniero de Teatre por el fuego en la discoteca
  6. 6 Dos detenidos por realizar doce disparos contra tres personas en Cartagena
  7. 7

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  8. 8 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  9. 9 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  10. 10 Regresa el Oktoberfest a Murcia: ubicación de la fiesta de la cerveza más famosa de Alemania

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lamine Yamal: «Hay que escalar para llegar a la cima»

Lamine Yamal: «Hay que escalar para llegar a la cima»