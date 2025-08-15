Jhafets renueva con el Cartagena hasta 2028
LA VERDAD
Viernes, 15 de agosto 2025, 22:01
El Efesé, que juega este sábado (10.00 horas, Pinatar Arena) un partido amistoso ante el Elche Ilicitano, anunció ayer la renovación del guardameta Jhafets Christ Dick Reyes (Cartagena, 18 años) hasta el año 2028. El joven jugador, internacional en las categorías inferiores de Ecuador, seguirá ligado al club albinegro las tres próximas temporadas.
El club también comunicó que Marc Jurado, lateral izquierdo que ha llegado este verano al equipo, ha entrado en la prelista de la selección española sub-21 para los siguientes duelos de preparación para el próximo Europeo.
