Jesús Álvaro abraza y besa a Óscar Ramírez por el magnífico centro que le sirvió al segundo palo para adelantar al Cartagena en el derbi en el minuto 3.
2017. El rey del derbi

Jesús Álvaro se hace gigante para disparar más al líder

«Me motivaba la presión de los derbis, los vivía de forma especial», dice el tinerfeño

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:06

Comenta

Jesús Álvaro mide poco más de 1,70 metros de altura y actualmente regenta un local de tapas en su tierra, Tenerife, pero la tarde ... del 11 de noviembre de 2017 se hizo gigante por un instante para saltar más que nadie, cabecear un delicioso centro desde la banda derecha y encarrilar muy pronto el derbi para el Cartagena. El lateral zurdo defendió la elástica albinegra durante cuatro largas temporadas, no marcó demasiados goles (8) pero aquel contra el Real Murcia sirvió para encauzar el encuentro y disparar al equipo de Alberto Monteagudo hacia el liderato.

