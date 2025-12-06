Jesús Álvaro se hace gigante para disparar más al líder

Jesús Álvaro mide poco más de 1,70 metros de altura y actualmente regenta un local de tapas en su tierra, Tenerife, pero la tarde ... del 11 de noviembre de 2017 se hizo gigante por un instante para saltar más que nadie, cabecear un delicioso centro desde la banda derecha y encarrilar muy pronto el derbi para el Cartagena. El lateral zurdo defendió la elástica albinegra durante cuatro largas temporadas, no marcó demasiados goles (8) pero aquel contra el Real Murcia sirvió para encauzar el encuentro y disparar al equipo de Alberto Monteagudo hacia el liderato.

Jesús Álvaro destacó por sus remates de cabeza. De hecho, tras aquel derbi de noviembre de 2017, el propio lateral tinerfeño llegó a confesar entre risas que no marcaba de esa manera «desde juveniles». Ese día el de Icod de los Vinos protagonizó el derbi con un partido redondo que se encargó no solo de abrochar desde la defensa, sino también de decantar desde el principio con esa diana a los tres minutos. Bueno fue el cabezazo al segundo palo, pero mejor el delicioso centro desde la banda derecha de Óscar Ramírez, al que besó y abrazó en la celebración.

El peor día de Biel Ribas

De lateral a lateral, la pelota acabó en el fondo de la portería sin que nada pudiera hacer el meta Biel Ribas, muy desafortunado en aquel día porque tampoco estuvo acertado en la recta final con el polémico gol de Isaac Aketxe: la bola la sacó Juanra pero el árbitro validó el tanto al entender que había atravesado la línea. El Cartagena salió más líder de aquel derbi y de pasó cortó una buena progresión de resultados del Real Murcia, entonces dirigido por Salmerón, de tres victorias consecutivas.

«Me motivaba la presión de los derbis, los vivía de forma especial», dice el tinerfeño

«Tengo un recuerdo muy bonito de aquel día, con el campo con bastante gente y un ambiente muy bueno. También la jugada, de lateral al lateral, y ese cabezazo donde dejé en el sitio al portero. La verdad es que viví todos los derbis de una manera muy especial. Me gustaba jugarlos y esa presión extra te motivaba un montón», recuerda a LA VERDAD Jesús Álvaro, quien después de completar cuatro temporadas como albinegro pasó por el Córdoba y el Atlético Baleares. Allí tuvo que colgar las botas, a las 32 años y mucho antes de lo que hubiera deseado, por una grave lesión de rodilla que se complicó y le obligó a decir adiós a los terrenos de juego.

Ahora, el protagonista de aquel derbi regenta un bar de tapas, ha hecho varias inversiones inmobiliarias y a medio plazo no descarta regresar a Cartagena, la ciudad de su mujer y a la que acude en ocasiones durante el año, con un deseo pendiente de cumplir: «Me he formado en fútbol y ojalá encontrar algún proyecto por allí o echar una mano al club».