La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Martínez, durante una sesión de entrenamiento del Yeclano de la pasada semana. YECLANO DEPORTIVO
Entrenador del Yeclano Deportivo

Iván Martínez: «El sentido común me dice que hablar del ascenso es un error»

El entrenador aragonés afronta su debut liguero como azulgrana con el objetivo de la salvación tras un verano lleno de cambios en el Yeclano

Antonio Zomeño

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:43

Iván Martínez (Zaragoza, 42 años) aceptó el reto de salir de su zona de confort cuando grabó su firma junto al escudo del Yeclano. Dos ... meses más tarde, el técnico aragonés afronta su debut liguero como azulgrana con 22 caras nuevas que ha reunido sin apenas presupuesto, con una pretemporada corta, atípica, pero decidido a competir de tú a tú contra todos los gallitos del Grupo IV. Avalado por su gran trabajo en el filial del Zaragoza y el Ejea, no se llena la boca con objetivos lejanos y apunta al «partido a partido» como receta para un año cuya primera parada será El Rubial de Águilas, este domingo a las 19.00 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  3. 3

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  4. 4

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  5. 5 Los alumnos del CEIP San Cristóbal de Cartagena no irán a clase el lunes tras detectar restos de amianto
  6. 6

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  7. 7 Un incendio calcina tres autobuses en Jumilla
  8. 8

    Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
  9. 9

    Tecnologías inmersivas con sello murciano para ayudar a la OTAN a salvar vidas
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Iván Martínez: «El sentido común me dice que hablar del ascenso es un error»

Iván Martínez: «El sentido común me dice que hablar del ascenso es un error»