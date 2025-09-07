Iván Martínez: «El sentido común me dice que hablar del ascenso es un error»

Iván Martínez (Zaragoza, 42 años) aceptó el reto de salir de su zona de confort cuando grabó su firma junto al escudo del Yeclano. Dos ... meses más tarde, el técnico aragonés afronta su debut liguero como azulgrana con 22 caras nuevas que ha reunido sin apenas presupuesto, con una pretemporada corta, atípica, pero decidido a competir de tú a tú contra todos los gallitos del Grupo IV. Avalado por su gran trabajo en el filial del Zaragoza y el Ejea, no se llena la boca con objetivos lejanos y apunta al «partido a partido» como receta para un año cuya primera parada será El Rubial de Águilas, este domingo a las 19.00 horas.

–¿Qué panorámica del equipo puede dibujar a día de hoy?

–Seguimos en construcción, con 22 jugadores nuevos en un club que se tiene que adaptar a una nueva realidad tras el descenso. Sabemos que tenemos un hándicap económico con respecto a los demás equipos que ha dificultado traer jugadores. Es posible que nos falte un poco de nivel con respecto a otros equipos de la liga.

–Comenta lo del nivel, pero en la final de la Copa RFEF ante la Minera se les vio competir bien.

–Es parte del trabajo que estamos realizando, haciéndoles ver a los chavales que con la juventud, con energía y, sobre todo, confiando en el equipo, podemos competir contra cualquiera. El domingo lo demostraron. Fuimos a un campo muy complicado, pero el equipo me gustó, compitió hasta el final y es lo mínimo que nos podemos exigir para el inicio de liga.

–¿Cómo valora el trabajo hasta ahora en la pretemporada?

–Ha sido un verano atípico porque, al llegar tarde, no hemos podido encontrar rivales de nuestra categoría para los amistosos, pero nos hemos adaptado y creo que los chavales han hecho un gran trabajo. Estamos en construcción y tengo que adaptar mi idea de fútbol a la categoría.

–Ya lleva un mes de trabajo en Yecla. ¿Ha tenido tiempo paracomprobar eso que dicen de que el Yeclano es un club diferente?

–Es un club familiar, eso está claro. La junta directiva es muy cercana al cuerpo técnico, no hay director deportivo por esa merma económica. Tenemos el presupuesto que tenemos y hemos hecho una plantilla adecuada a él. Es un club sin la estructura profionalizada de otros con los que vamos a competir en la liga.

–Las primeras incorporaciones llegaron desde su anterior proyecto, el Ejea, donde ha pescado hasta cuatro jugadores.

–Hemos hecho una plantilla con sentido común dentro de nuestras posibilidades económicas. Es difícil traer jugadores a Yecla, y todos los que han venido conmigo es porque tienen el nivel suficiente. Mi trabajo es hacer lo mejor para el club, y creo que eso es lo que hemos traído. Nos podremos haber equivocado... o no; eso nos lo dirán los resultados.

–La última incorporación ha sido el nombre con mayor cartel. ¿Qué espera que aporte un central como Josema Gómez?

–Era la pieza que le faltaba al equipo. Es un jugador que viene de estar jugando en Primera RFEF, y nos va a aportar esa veteranía en un grupo muy joven. La plantilla tiene una media de 23 años de edad. Nos faltaba ese jugador que empuje, que sepa dirigir desde atrás, y sobre todo que mejorara el nivel defensivo.

–¿En qué punto está el equipo de cara al debut liguero?

–Es difícil porque han llegado cuatro jugadores nuevos esta última semana, pero que el equipo está preparado para competir está claro. No estamos al cien por cien, es evidente, pero en un par de semanas o tres creo que podemos estar a un ochenta por ciento.

–¿Qué rasgos van a definir al Yeclano de Iván Martínez?

–Queremos ser un equipo que pelea durante los 90 minutos, aunque vaya por detrás en el marcador. Un grupo comprometido, con carácter ganador por encima de las individualidades. Tenemos que aprovechar nuestra juventud y transformarla en energía; que ese hambre que tienen los chavales se vea en el campo.

–Su llegada al Yeclano se da tras el ciclo más exitoso del club, con una figura idolatrada en el banquillo. ¿Ve en esto una especiede reto o presión añadida?

–La verdad es que no. Lo que hizo Adrián en el Yeclano es digno de elogio, para ponerle un monumento, pero ahora somos un equipo nuevo, con un presupuesto muy reducido respecto al grupo, así que debemos tener los pies en el suelo. Jugadores y cuerpo técnico vamos a trabajar lo máximo posible para estar lo más arriba que se pueda, aunque sabemos que va a ser difícil.

–¿Por dónde pasa el objetivo?

–La salvación es la meta. A partir de ahí, si la logramos cuanto antes, está claro que no vamos a renunciar a ningún otro objetivo. Pero el sentido común me dice que hablar del ascenso es un error. Nuestro objetivo principal es la salvación, y a partir de ahí nos pondremos otras metas. Hay que ir paso a paso, con los pies en el suelo, sabiendo que este Grupo IV es el más difícil, una Primera RFEF encubierta, con equipos con una masa social impresionante. El Recre, los dos Xerez, el Linares, el Jaén... además de los de la Región. Son equipos contrastados, con objetivos de ascenso claro. Nosotros venimos del Grupo II, con buenos equipos, pero en este el nivel medio es más alto, con mucha igualdad.

–¿Cuál es su objetivo personal en el Yeclano Deportivo?

–Que la gente de Yecla esté contenta con el equipo y anime. Que nos animen, pero porque vean a un equipo que se lo deja todo en el campo. A partir de ahí, salvar al equipo cuanto antes y obtener la mejor clasificación posible.