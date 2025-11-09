El Imperial supera al Efesé en el derbi y se pone líder

Fernando Perals Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:02 Comenta Compartir

El Real Murcia Imperial no echa de menos a Adrián Colunga y sigue siendo un equipo de garantías con Joel Saura, segundo del asturiano, al mando del filial. Los granas remontaron ayer en Espinardo al Cartagena B (2-1) para sumar el tercer triunfo consecutivo y asaltar el liderato, posición que hasta ayer ostentaba el Cieza. Izan Segura, que debutó con el primer equipo el sábado, y Luizinho marcaron para el cuadro pimentonero, que hizo añicos las aspiraciones de los albinegros tras el tanto de Quique en el minuto 56.

El Cieza mordió el polvo en su visita al Atlético Pulpileño, que ganó por la mínima gracias a un tanto de Kofi Atta. Los de Ranko Despotovic ceden la primera plaza tras cosechar la segunda derrota de la temporada.

El que no pierde comba en la pelea por la cabeza de la clasificación es el Olímpico de Totana, que se ha convertido por méritos propios en un equipo a tener en cuenta para los puestos de 'playoff'. Los de Paco Lorca vencieron a domicilio al Yeclano B (0-1) con un solitario gol de Andrés Navarro, que pone a los totaneros terceros.

En zona de descenso continúan sufriendo el Caravaca, colista, el Muleño, penúltimo, y el Santomera, decimosexto

El Unión Molinense se coló este pasado fin de semana en los puestos de promoción tras su victoria en casa de El Palmar (0-1) con un gol de Feli Martínez. Sergio Yúfera parece haberle cambiado la cara a los de Molina de Segura, que ya están en las posiciones de privilegio para las que contaban en todas las quinielas antes de arrancar la temporada.

El Santa Cruz, por su parte, empieza a descolgarse tras dos derrotas consecutivas. Los de Jesús Zapata cayeron en su visita al Mazarrón (1-0), que sumó tres puntos gracias al de casi siempre: Arturo Rodríguez, que fue el goleador del choque. En mitad de tabla están el Águilas B, que ganó al Caravaca en casa (3-2) y el UCAM B, que empató a dos ante el Santomera.

Por abajo, el conjunto caravaqueño continúa hundiéndose como colista, el Muleño, penúltimo, sigue sin tomar aire después de perder ante el Deportivo Marítimo 4-2, y el Santomera cierra los puestos de descenso. Una zona caliente en la que no quieren caer, pero están cerca, el Yeclano B y El Palmar tras sus derrotas, la Minerva y el Bala Azul, que empataron a cero. Los del Secante no ganan desde principios de octubre y los de Puerto de Mazarrón, desde la primera jornada.