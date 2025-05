Los finalistas de la Europa League pierden en casa en una jornada apasionante de Premier

David Hernández Madrid Domingo, 11 de mayo 2025, 20:49 Comenta Compartir

Manchester United y Tottenham ya son los dos equipos que están marcando la permanencia en Premier. Aunque tengan su continuidad en la categoría asegurada y estén pendientes de disputar la final de la Europa League el 21 de mayo en San Mamés, los dos volvieron este domingo a perder en su estadio. La situación irregular de los equipos dirigidos por Rúben Amorim y Arne Postecoglou no cesa y parece que ambos quieren jugarse la temporada a una carta. Uno de los dos jugará el año que viene la Champions, mientras que el otro tendrá que asumir el ridículo de la presente campaña.

Con la Premier ya resuelta en casi todos los aspectos, United y Tottenham no están tratando de lavar su imagen y subir puestos en la clasificación. Los 'red devils' cayeron 0-2 contra el West Ham, equipo que les supera en la tabla con esta victoria. El entrenador portugués experimentó con un once que mezclaba jugadores clave con algunos poco habituales y el resultado no pudo ser peor. Los tantos de Soucek y Bowen no encontraron respuesta local.

En Londres, el Tottenham también cayó por 0-2, en su caso contra el Crystal Palace. Los locales rotaron algo más que el United, pero la sensación de juego fue mucho peor. El doblete de Eze fue hasta escaso, tras el dominio del Palace. Ambos equipos tendrán que mostrar una versión mucho más competitiva si quieren salvar la temporada, aunque estos partidos de liga no muestran que traten de meter una marcha más.

La pelea por la Champions, al rojo vivo

La pelea por entrar en la Champions fue lo más destacado de la jornada en Inglaterra y el partido de la jornada fue el empate (2-2), entre el Liverpool, campeón, y el Arsenal, semifinalista de Champions. Los 'gunners' no se recuperaron de su derrota europea contra el PSG, aunque fueron capaces de levantarse tras el 2-0 de la primera mitad de Gakpo y Luis Díaz.

Serían Gabriel Martinelli y Mikel Merino los encargados de poner las tablas en el marcador. El goleador español se marchó expulsado y sobre la bocina le anularon el 3-2 al Liverpool. Este empate acerca la posibilidad de jugar de nuevo a los jugadores dirigidos por Mikel Arteta la competición que tantas alegrías ha dado al Arsenal esta temporada.

En esa pelea por jugar la máxima competición europea ha habido importantes novedades esta semana. El Newcastle ganó 2-0 al Chelsea en el duelo directo y las 'urracas' dan un paso importante en su objetivo. La próxima jornada se enfrentaran el Arsenal y el Newcastle (segundo contra tercero) en un partido determinante por la clasificación para la Champions.

Estará pendiente de ese encuentro el Manchester City de Guardiola, que esta jornada empató sin goles en campo del colista. El City tendrá que disputar primero la final de la FA Cup contra el Crystal Palace, pero no quitará el ojo a su siguiente encuentro con el Bournemouth, pues los equipos que vienen por abajo están a tan solo dos puntos y de no sumar, se pueden ver involucrados en una situación crítica.

El Aston Villa ocupa puestos de Europa League, empatado a 63 puntos con el Chelsea, que ocupa esa quinta plaza que sí garantiza acceso a la Champions. El Nottingham Forest se cayó empatando en casa contra el Leicester descendido y las últimas dos jornadas de Premier determinarán qué equipos merecen jugar Champions la próxima temporada.