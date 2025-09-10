El delantero cartagenero Álvaro Ginés, de 20 años, entrena con el primer equipo del Real Madrid

Pruden López Cartagena Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:26 Comenta Compartir

Si llegar a la cantera del Real Madrid es un premio para los jóvenes, compartir césped con el primer equipo es la guinda del ... pastel. Cuando llegan las fechas FIFA en el calendario de estos equipos, la cantera suele tener un papel fundamental para que los jugadores que no son citados con su selección nacional puedan seguir preparando el siguiente partido de Liga. El premio esta vez ha caído sobre el cartagenero Álvaro Ginés (Cartagena, 2005). El delantero que, en su etapa juvenil la rompió con números extraordinarios en La Fábrica, ha vuelto a ser partícipe de otro entrenamieto con el primer equipo del Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso. Álvaro Ginés, actualmente, pertenece al tercer equipo blanco en Segunda RFEF, al Real Madrid C, a pesar de haber sido una de las promesas de la entidad merengue en con el equipo juvenil y con la selección española sub-17 donde compartió vestuario con Nono, quien fue portero del filial del Cartagena y que se formó en la cantera del Barça.

El 'virus FIFA', que ha infectado una vez más al primer equipo del Real Madrid, también ha llegado al Castilla, que tuvo que aplazar su encuentro ante el Racing de Ferrol por falta de jugadores. Por ello, el ariete cartagenero ha sido uno de los afortunados del Real Madrid C en subir al entrenamiento del equipo de Xabi Alonso. A pesar de no ser la primera vez en la que sube con el primer equipo, siempre es un experiencia especial aprender de los mejores. Está lejos de la élite y sabe Ginés que a sus 20 años lo tiene crudo para llegar a debutar en Primera con el equipo blanco, pero el chico sigue trabajando para cumplir su sueño de ser futbolista profesional. Está en un sitio ideal para lograrlo.

