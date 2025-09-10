La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Álvaro Ginés presiona a Alexander-Arnold, ayer. REAL MADRID
Fútbol

El delantero cartagenero Álvaro Ginés, de 20 años, entrena con el primer equipo del Real Madrid

El atacante del tercer equipo blanco sube a trabajar a las órdenes de Xabi Alonso por las ausencias en el filial

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:26

Si llegar a la cantera del Real Madrid es un premio para los jóvenes, compartir césped con el primer equipo es la guinda del ... pastel. Cuando llegan las fechas FIFA en el calendario de estos equipos, la cantera suele tener un papel fundamental para que los jugadores que no son citados con su selección nacional puedan seguir preparando el siguiente partido de Liga. El premio esta vez ha caído sobre el cartagenero Álvaro Ginés (Cartagena, 2005). El delantero que, en su etapa juvenil la rompió con números extraordinarios en La Fábrica, ha vuelto a ser partícipe de otro entrenamieto con el primer equipo del Real Madrid bajo las órdenes de Xabi Alonso. Álvaro Ginés, actualmente, pertenece al tercer equipo blanco en Segunda RFEF, al Real Madrid C, a pesar de haber sido una de las promesas de la entidad merengue en con el equipo juvenil y con la selección española sub-17 donde compartió vestuario con Nono, quien fue portero del filial del Cartagena y que se formó en la cantera del Barça.

