Semifinal | Ida Valverde: «No soy partidario de tomar riesgos, ni con Messi» Ernesto Valverde, en conferencia de prensa. / EFE «Si mañana fuese el último partido de la temporada sería otra cuestión, pero hay muchos por delante», reconoce el técnico azulgrana P. RÍOS Barcelona Martes, 5 febrero 2019, 19:02

«No creo que cambie que haya un favorito u otro juegue o no Messi, porque es una eliminatoria absolutamente abierta. Tenemos al que creemos que es el mejor del mundo y ellos también tienen jugadores entre los mejores del mundo. Si Leo está en condiciones podrá estar en la lista para poder jugar, pero si no está en condiciones, no estará», aseguró este martes Ernesto Valverde, que reconoció no ser partidario de arriesgar con un futbolista lesionado «cuando hay muchos partidos por delante». «Si la Liga terminara mañana o fuese el último partido de la temporada, sería otra cuestión. Con Messi o el que sea, no soy muy partidario de tomar riesgos, porque al final el jugador va con el freno de mano y en partidos como el de mañana no se puede ir con el freno de mano», recordó el técnico del Barça, que advirtió que con el crack argentino o sin él el equipo azulgrana «no cambiará mucho». «Ya lo hicimos cuando jugamos en la Liga contra ellos (5-1 sin Messi en el Camp Nou). Iremos a ganar, a dominar el juego y a marcar goles», garantizó el entrenador extremeño.

Minutos antes del entrenamiento del equipo azulgrana y, a expensas de las sensaciones del delantero argentino en la sesión vespertina de este martes, Valverde insistió en que «lo más importante es que el jugador te diga que está listo». «Por mucho que te digan los médicos, si el jugador no se ve, lo tienes que descartar, pero si él te dice que está bien, hablas con los médicos para ver si hay más riesgo o no. Al final, la decisión la tienes que tomar después de hablar entre todos, viendo los pros y los contras», apuntó Valverde. Tampoco se atrevió a pronosticar el porcentaje de posibilidades de Dembélé de jugar el clásico. «No puedo ayudar mucho hasta que no pase el entrenamiento. En función de sus sensaciones, podría estar disponible o no. La idea era que a la largo de este semana se incorporara y se van cumpliendo los plazos», destacó en alusión al extremo francés.

Leo Messi, en la sesión vespertina del martes / REUTERS Messi se entrena junto al grupo en la víspera del clásico Lionel Messi se reincorporó en la tarde de este martes a los entrenamientos junto a sus compañeros, en la víspera del clásico de semifinales de Copa del Rey, después de perderse la sesión del pasado lunes por una contractura en el aductor que el jugador se produjo en el último partido de Liga ante el Valencia. El entrenador del conjunto azulgrana, Ernesto Valverde, confirmó en rueda de prensa, justo antes de que arrancara el entrenamiento en el que Messi volvió a la actividad, que la participación del argentino en el choque de este miércoles en el Camp Nou dependerá de las sensaciones que el rosarino tenga. En el entreno de este martes también reapareció para ejercitarse junto a sus compañeros el francés Ousmane Dembélé, que este lunes hizo trabajo en solitario tras caer lesionado con un esguince en el tobillo izquierdo, el pasado 20 de enero.

«Esta semifinal (de Copa) supone dos partidos a un nivel muy alto y tenemos que hilar fino, porque estamos en una fase decisiva, por lo que tenemos que tirar de todos nuestros jugadores mañana y el domingo (contra el Athletic en San Mamés)», respondió cuando se le insistió por Messi. Respecto a las declaraciones de Santiago Solari sobre un presunto trato de favor al Barça con el calendario, Valverde no quiso responder al argentino. «El calendario es apretado para todos. A veces toca descansar más o menos. Unas veces saldremos beneficiados y otras perjudicados. Es así. Nos ha pasado a todos hace unas semanas», zanjó.

Tampoco quiso entrar en polémicas tras las quejas del Real Madrid por el uso del VAR. «No me preocupa nada absolutamente. La polémica en el fútbol siempre va a estar. Cada semana hay alguien que se queja de algo», contestó lacónico el entrenador culé, que espera «la mejor versión» del equipo blanco. «A la hora de preparar el partido tienes las referencias de los jugadores, pero el estado de ánimo cuenta mucho. El Real Madrid en el Camp Nou suele hacer partidos fuertes y buenos. Cuando el 5-1 ellos estaban en un momento anímico delicado y ahora están mejor. Nosotros también estamos en un buen momento. Llegamos los dos equipos en un buen momento y la eliminatoria tiene un aliciente mayor», subrayó.