El Cieza, el único en ganar de los de arriba, asalta el liderato

Fernando Perals Lunes, 13 de octubre 2025, 00:38 Comenta Compartir

El grupo 13 de Tercera Federación tiene nuevo líder. El Cieza asaltó ayer la primera plaza tras ser el único equipo del grupo de la cabeza que fue capaz de lograr un triunfo en la sexta jornada. Y, aunque lo sufrió, lo consiguió. Los de Ranko Despotovic vencieron en El Palmar 2-3, con remontada incluida, liderados por un Florian Taulemesse que logró dos goles claves para catapultar al conjunto espartero al primer puesto. Cristhian Britos fue el encargado de empatar el partido tras el gol de Juanra para los locales; Dieguito puso el 2-3 final.

Ni Real Murcia Imperial ni Santa Cruz pudieron sumar tres puntos que le dejasen arriba del todo en la tabla. El filial grana cayó en su visita al Atlético Pulpileño (1-0), que se impuso con un solitario tanto de José Pastor. El Santa Cruz, recién ascendido, no pasó del empate en el campo del Muleño (1-1). Los de Jesús Zapata rascaron un punto 'in extremis' en el minuto 90 gracias a un gol de Abraham Hernández.

El Bala Azul se lleva el derbi

El UCAM B es nuevo equipo de 'playoff' tras su triunfo en casa contra el Olímpico de Totana. El segundo equipo universitario logró tres puntos sufridos tras jugar cuarenta minutos con uno menos por expulsión de Miguel Vives, precisamente el autor del gol de la victoria.

El Bala Azul se llevó el derbi mazarronero al imponerse al Mazarrón CF por 0-1 gracias a un gol de Carlos Almada.

La Minerva y el Yeclano B empataron a cero, al igual que el Águilas B y el Cartagena B. El Unión Molinense, uno de los que partían como favoritos para estar arriba, perdió en casa ante un Santomera que sumó su primer triunfo (0-1). Por abajo, El Palmar es colista tras la victoria en casa del Deportivo Marítimo por 3-0 contra el Caravaca, con goles de Cabrera, Cortado y Andalla.