Amistoso Venezuela mide el regreso de Messi a la albiceleste Argentina se enfrenta a la vinotinto en el Metropolitano con el azulgrana como gran atractivo y un buen puñado de nuevos nombres JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid Viernes, 22 marzo 2019, 08:00

Lionel Messi regresa a la albiceleste y con él lo hace el gran debate del fútbol argentino en la última década. ¿Es el rosarino el mismo cuando cambia el Barcelona por Argentina? El esperado retorno del astro azulgrana con su selección le medirá a la Venezuela de Rafael Dudamel en el Metropolitano de Madrid. La vinotinto, que tradicionalmente ha sido la cenicienta del fútbol sudamericano, ha dado un paso adelante en las categorías inferiores en los últimos años, con un subcampeonato en el Mundial sub20 de 2017 y un tercer en el Sudamericano sub20 de ese mismo año, dos hazañas que se espera que ahora comiencen a dar sus frutos también en categoría absoluta.

«Es una de las mejores generaciones que hemos tenido. Hablamos de jugadores de 20 o 21 años pero que triunfan en las primeras divisiones de muchos países del mundo y que ganan experiencia día a día junto a jugadores como Rincón o Rondón», señaló Dudamel en la rueda de prensa previa al partido respecto a la nueva generación de talentos venezolanos. «La presencia del mejor jugador del mundo le da un plus al partido, pero ya nos hemos enfrentado a Argentina con el '10' en el campo», explicó respecto al desafío de medirse a Messi.

Más allá de los progresos del fútbol venezolano, Messi copa absolutamente todos los focos en una Argentina de transición, marcada por otra decepción en el Mundial de Rusia –alcanzó los octavos y con enormes dificultades– que se llevó por delante el proyecto de Jorge Sampaoli dejando al frente de la doble campeona mundial a Lionel Scaloni, un interino que parece haberse consolidado provisionalmente ante el desconcierto en el que vive sumido el fútbol argentino.

«Nosotros tenemos una manera de jugar y no la vamos a variar. La vuelta de Messi es un agregado más», señaló el técnico argentino ante la pregunta sobre las variaciones que el regreso de Messi implica. «Si un jugador no está en condiciones nunca arriesgamos y menos en un amistoso. No me ha llegado ningún comentario, ni del Barcelona ni de nadie», explicó sobre el estado de Messi, que jugará más allá de los supuestos problemas en el pubis que padece. «Venezuela es una selección al alza y que seguramente en la Copa América dará que hablar», opinó finalmente respecto a su rival.

La albiceleste regresa a además a un escenario de infausto recuerdo, donde hace un año recibió un doloroso 6-1 en un amistoso ante la selección española en el que no estuvo Messi. El astro vive ahora un momento espléndido, con exhibición tras exhibición de azulgrana, y espera trasladar esta racha a su selección en el primero de los partidos amistosos con la mente puesta en la Copa América de Brasil que comienza en junio, un torneo que Argentina tiene entre ceja y ceja después de las ediciones de 2015 y 2016, en las que cayó en sendas finales ante Chile y en ambas en los penaltis.

El encuentro y especialmente la concentración de estos días servirán además para que muchos de los jóvenes futbolistas argentinos que hasta ahora no habían coincidido con Messi comiencen a entenderse con la gran estrella de su selección. Es el caso de los Juan Musso, Esteban Andrada, Walter Kannemann, Renzo Saravia, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Iván Marcone o Matías Zaracho, que aún no saben lo que es compartir equipo con Messi. Ante tanta juventud de esta lista de jugadores en su mayoría desconocidos para el aficionado europeo, otros nombres de mayor peso como Gabriel Mercado, Giovanni Lo Celso, Ángel Correa o Paulo Dybala tiran del carro de una selección que no podrá contar con dos pesos pesados como Nicolás Otamendi y Ángel Di María por lesión y que trata de recobrar el pulso al amparo del regreso de su gran líder.

Messi, que durante la semana se ha entrenado junto a sus compañeros en Valdebebas, actuará como enganche por detrás del punta del Inter Lautaro Martínez y con Gonzalo 'Pity' Martínez por la izquierda ante la ausencia de Di María. Scaloni apostará además por Paredes y Lo Celso para la medular, con Mercado, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lisandro Martínez y Tagliafico en defensa y Armani como fijo bajo los palos ante una nueva ausencia de Sergio Romero de la convocatoria.

-Alineaciones probables:

Argentina: Armani, Mercado, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Tagliafico, Paredes, Lo Celso, Messi, 'Pity' Martínez y Lautaro Martínez.

Venezuela: Fariñez, Rosales, Villanueva, Ferraresi, Alex González, Yangel Herrera, Rincón, Juanpi Añor, Soteldo, Josef Martínez y Rondón.

Hora: 21:00h. Estadio Wanda Metropolitano.

TV: DAZN.