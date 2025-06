Recuperar la concentración, vital para un Jimbee que busca empatar la final

Fernando Perals Jueves, 19 de junio 2025, 01:14 Comenta Compartir

El Jimbee Cartagena regresa al 40x20 de la pista del Palau Blaugrana aún con la resaca de la dura derrota cosechada el martes (5-3). Es la final del 'playoff' por el título de liga y no hay tiempo para descansar y entrenar de forma óptima, ya solo es cuestión de poner todos los recursos disponibles en los cuarenta minutos que dura el partido.

El segundo duelo del cuadro melonero ante los culés (hoy, 21.30 horas) pasa por recuperar la concentración en cada segundo que dure el encuentro. Solo así los pupilos de Duda podrán tener opciones de regresar a casa con las espaldas un poco cubiertas.

Así de tajante se expresó el técnico brasileño tras perder el primer choque ante el Barcelona. No le gustó cómo se mostraron sus jugadores a nivel mental, demasiados abstraídos en los momentos cruciales del partido. «No hemos entrado al 100% en el arranque y en la segunda parte, donde hemos reincidido en el error. Es algo que nos ha pasado ante ElPozo en Murcia y en algún que otro encuentro durante la fase regular de la temporada. Hay que hacer una lectura de lo ocurrido y cambiar el discurso en el descanso. Hemos perdido una gran oportunidad por no estar concentrados, por no dar el 100% en ciertos momentos», reconoció el brasileño, visiblemente dolido.

Barcelona-Jimbee Barcelona: Didac, Adolfo, Eric Martel, Mendoça y Toure.

Jimbee: Chemi, Cortés, Mellado, Mouhoudine y Pablo Ramírez.

Árbitro: Carlos Rodrigo Miguel y Fermín Ángel Sánchez-Molina Tapiador.

Hora: 21.30 horas. (Palau Blaugrana).

Televisión: Teledeporte.

Corregir los «errores groseros» es otra de las obligaciones que tiene el Jimbee esta noche en tierras catalanas para empatar la eliminatoria. El Barcelona, que ha marcado la mayoría de los goles este año en ataque posicional por el enorme talento que atesoran sus futbolistas, castigó con dureza al cuadro melonero a través de las transiciones. «Aciertan porque son muy buenos, pero es que además nos equivocamos nosotros», añadió Duda, que reconoció no tener tiempo ya para trabajar en esos fallos cuando el rival corre hacia la portería contraria. «Esto se corrige en el día a día; pico y pala, pero ya no da para verlo y tratarlo en el entrenamiento».



A pesar de ello, el Jimbee reaccionó a tiempo y mostró una gran versión con portero-jugador que le acercó a la meta culé. Los cartageneros gozaron de opciones para avivar el choque y poner contra las cuerdas a los de Tino Pérez, pero no fue suficiente. «Tenemos que traducir ese buen juego en resultados; ser más certeros también en ataque», añadió Duda con vistas al duelo de hoy.

Otra batalla sin Darío

El conjunto melonero tuvo ayer una sesión de recuperación para unos futbolistas cuyas piernas empiezan a aguantar un peso significativo. Los jugadores completaron una sesión de gimnasio y estiramientos con el objetivo de liberar la excesiva carga que presentan unos músculos que deben dar el 100% tan solo 48 horas después de la última batalla.

En el duelo de esta noche, Duda tampoco podrá contar el Darío Gil. El cierre de Molina de Segura continúa con las molestias físicas que le privaron de estar disponible en la última cita ante ElPozo Murcia y el enfrentamiento del pasado martes ante el Barcelona. Esta será, previsiblemente, la única baja para los de Duda, que necesitan recuperar su mejor versión, mental y futbolística, para acercarse a un triunfo que les llevaría de vuelta a casa con una sonrisa y la opción de ganar la liga en casa.

Casi 200 seguidores meloneros se dan cita hoy en el Palau

El Jimbee no estará solo esta noche en el Palau Blaugrana. Casi 200 aficionados meloneros acompañarán a los de Duda y le darán algo de calor desde la grada. El club cartagenero agotó todas las entradas que el Barcelona les dió para este segundo encuentro de la final del 'playoff' en la lucha por el título de liga. Tres autobuses viajan desde la ciudad portuaria hasta tierras catalanas para apoyar a sus futbolistas en el que quieren que sea el último duelo en la ciudad Condal.

De hecho, desde el club melonero han tenido que dejar a gente sin poder subirse al autocar, puesto que contaba con más peticiones de entradas de las remitidas por la entidad culé. Estos aficionados que no pueden estar en Barcelona deberán esperar, al menos, al encuentro de este martes, a las 21.00 horas, en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Pero la ilusión de la afición melonera es que se jueguen dos partidos en su pista. Para ello necesita que los suyos se impongan en el choque de hoy. De ser así, el cuarto duelo se jugará el próximo jueves.

El Jimbee puso ayer a la venta las entradas para el encuentro del martes en el feudo cartagenero. Para esa cita, los abonados tendrán que pagar 10 euros y, además, podrán comprar hasta cinco entradas extras al mismo precio cada una. Esta promoción será válida hasta mañana viernes a las 21.00 horas o hasta agotar las localidades. Los niños de hasta tres años que sean socios pagarán tres euros. La entrada para el público generán tiene un precio de 15 euros y los infantiles, de siete.

