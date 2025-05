El presidente del Jimbee explota contra la UEFA: «Es de chiringuito»

Rubén Serrano Sábado, 3 de mayo 2025, 16:54 Comenta Compartir

El presidente del Jimbee Cartagena no dejó títere sin cabeza horas después de la eliminación del equipo en la Champions League, a manos del Kairat Almaty, la noche del pasado viernes. Miguel Ángel Jiménez Bosque criticó el duro juego de los kazajos, aseguró que los árbitros «no tienen el nivel» y tildó la organización de esta competición, por parte de la UEFA, de «chiringuito».

En declaraciones a la radio pública de la Región de Murcia, Onda Regional, el empresario melonero mostró en primer lugar su total indignación por el criterio de los árbitros. El italiano Nicola Manzione y el suizo Daniel Matkovic permitieron, a su juicio, demasiados contactos, agarrones y hasta una actitud violenta por parte de los jugadores del Kairat Almaty. «Deben parar el partido, sancionar y advertir», dijo, y añadió seguidamente: «No tienen el nivel que toca si lo comparamos con lo que es el fútbol [...] Nos gastamos mucho dinero y nos cuesta mucho esfuerzo para que nos ninguneen así».

Jiménez Bosque hizo hincapié, en este sentido, a que algunos jugadores del Jimbee Cartagena, ya sin camiseta dentro del vestuario, tenían «mordiscos y arañazos» que quedaron totalmente impunes, pues a su juicio lo que se vio en el pabellón Antares «parece más taekwondo» que fútbol sala. El presidente del Jimbee dejó claro que, en igualdad de condiciones y con un nivel de arbitraje adecuado, el equipo que preside hoy jugaría la final contra el Mallorca Palma y habría superado a los kazajos: «Jugando al fútbol sala no nos ganan».

La UEFA es muy meticulosa y no permite a los participantes lucir el nombre de patrocinadores en el escudo y en las camisetas, pese a que precisamente esas empresas son las que económicamente permiten sostener a los clubes. Jiménez Bosque aseguró que es una «UEFA de chiringuito y me da igual que me sancionen». El presidente recordó que la UEFA no paga nada y ni siquiera existe un premio en metálico al ganador de la Champions. «Esto no es serio, no es profesional».

El tercer puesto, en juego mañana

Duda también cargó durante en su comparecencia posterior al partido contra el juego del Kairat. «Tanto que promocionan el fair play FIFA y UEFA y no se puede consentir que estén todo el partido tirándose al suelo y parando el juego cuando quieren, cuando les da la gana». El entrenador melonero también clamó al cielo por un detalle de la organización: «Que tengan niños de nueve años limpiando la pista, que tardan un disparate, ese es el ritmo del fútbol sala que se quiere. No entiendo nada». El Jimbee se juega mañana domingo a las seis acabar en tercer o cuarto puesto frente al Sporting de Portugal. Doscientos cartageneros estarán en las gradas.